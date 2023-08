„Mut zum anders sein“: Kunst als Ausdruck der Nonkonformität in Pullach

Von: Andrea Kästle

Anders sein! Das Kunstwerk von Andreas Duftner vor den Pater Rupert Mayer-Schulen in Pullach. © Ak

Die Kunst ist ein Mittel, mit dem sich unerhört viel ausdrücken lässt. Zum Beispiel Nonkonformität. Mut zum anders sein heißt denn auch ein Objektstück von Andreas Duftner.

Pullach – In so vielen Bereichen geht das Bestreben der Menschen dahin, sich den anderen anzupassen. Nur nicht aus der Reihe zu tanzen. Auf keinen Fall aufzufallen, erst recht nicht unangenehm. Also kauft man sich, was alle anhaben, man spricht, wie die meisten sich ausdrücken – man geht unter in der Masse.

In Pullach, vor den Schulen, die nach dem mutigen Jesuiten Pater Rupert Mayer benannt sind, steht seit einiger Zeit ein Kunstwerk, das anders ist als gängige Kunstwerke, die sonst so vor Schulen stehen. Und es ermuntert den Betrachter auch noch dazu, anders zu sein.

Schief gestapelte Holzwürfel

Das Ganze besteht aus mehreren Holzwürfeln, die nicht wirklich gleichförmig sind und auch ein wenig schief aufeinander gestapelt worden zu sein scheinen. An der Komposition eine Messingtafel, auf der steht: „Mut zum anders sein.“

Geschaffen hat sie Andreas Duftner, die Arbeit stammt aus dem Jahr 2017. Duftner ist gebürtiger Tiroler, gelernter Bildhauer, der nebenher auch noch als Tischler arbeitet. Er macht sich mit seiner Kunst gern mal darüber Gedanken, wie wir eigentlich leben. Eine andere seiner Arbeiten zeigt drei Zahnräder, darin drei Holz-Menschen, die sich in den Rädern fortbewegen wie in einem Hamsterrad. Titel: „Wahre Werte?“

Pater Rupert Mayer hat sich den Nazis widersetzt

Inwieweit sich die Schüler der Schule von seiner besonderen Skulptur auf neue, andere, hoffentlich eigene Gedanken bringen lassen, ist allerdings nicht bekannt. Was man hingegen weiß: dass Pater Rupert Mayer von den Nazis mundtot gemacht worden ist. Er hatte sich erst an ein Predigtverbot nicht gehalten. Dann wurde er in Kloster Ettal quasi als Geisel gehalten. Er sagte in der Zeit, nicht predigen zu dürfen sei für ihn schlimmer, als tot zu sein.