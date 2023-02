Sitzbänke für 20 Bushaltestellen in Pullach

Von: Andrea Kästle

Teilen

An 20 Bushaltestellen der Linie 270 sollen künftig Sitzbänke stehen. (Symbolfoto) © ike

Das Warten auf den 270er Bus in Pullach soll bequemer werden. Der Gemeinderat Pullach stimmte jetzt einem Antrag auf Sitzbänke an 20 Haltestellen zu.

Pullach – Ein eher ungewöhnlicher Antrag stand in der Sitzung des Pullacher Gemeinderats auf der Tagesordnung. Marianne Stöhr (Grüne) hatte sich dafür eingesetzt, die 20 Haltestellen des 270er Busses mit Sitzgelegenheiten zu bestücken. „Es sollte uns am Herzen liegen, die Bequemlichkeit für die Fahrgäste und damit das Fahrgastaufkommen zu verbessern“, begründete sie ihre Initiative, die dann auch einstimmig angenommen wurde. Ebenso ging auch Teil zwei ihres Antrags durch, der zum Inhalt hatte, dass alle Bushaltestellen mit Aschenbechern auszurüsten wären. Denn: Dort lägen überall Kippen „in unglaublichen Mengen“ herum.

Provisorium für 85-Jährige zweimal zerstört

Das Ganze hat eine Vorgeschichte: Die in der Gemeinde sehr aktive Erika Eggelsmann, die unter anderem jahrzehntelang die Waldsäuberungen organisierte, hatte sich im vergangenen Jahr die Kniescheibe gebrochen und konnte nicht mehr radfahren. Zum 85. Geburtstag, meinte die Seniorin, wünsche sie sich nur eins – die Möglichkeit, sitzend auf den 270er warten zu können, mit dem sie immer in die Physiotherapie fuhr.

So sehr hatte sich Erika Eggelsmann über ihren roten Stuhl damals gefreut, der ihr als Sitzgelegenheit an der Bushaltestelle aufgestellt worden war. Dann wurde er von Unbekannten zerstört. © Andrea Kästle

Marianne Stöhr war es dann, die ihr im Sommer einen ersten Stuhl an die Haltestelle stellte, der allerdings von unbekannten Randalierern in seine Einzelteile zerlegt worden ist. Einen zweiten Stuhl stellte ihr der Wertstoffhof bereit – aber auch der ist vor kurzem verschwunden. „Ich hoffe so sehr, dass nun eine Lösung kommt, die bleibt“, kommentierte Erika Eggelsmann den Beschluss des Gremiums. ak