Freunde aus Baryschiwka: „Bei uns ist seit acht Jahren Krieg“

Von: Andrea Kästle

Teilen

Frauen aus Baryschiwka und Beresan mit lokalen Spezialitäten und in ukrainischer Tracht bei einem der vielen Feste, die die befreundeten Kommunen miteinander gefeiert haben. Im Hintergrund der Maibaum, den die Pullacher auch in Baryschiwka irgendwann errichtet haben. © Andrea Kästle

Die Mitglieder des Partnerschaftenvereins zwischen Pullach und Baryschiwka verfolgen voller Sorge, wie der Konflikt in der Ukraine sich entwickelt.

Pullach/Baryschiwka – Am Montag war wieder so ein Abend, an dem Otto Horak und Barbara Kammerer-Fischer voller Sorge vor dem Fernseher saßen. Verfolgten, wie der Konflikt in der Ukraine und um die Ukraine sich entwickelt. Die beiden sind Vorsitzende des Pullacher Partnerschaftenvereins, der mit dem Land zwischen Europa und Russland viel mehr als nur offizielle Beziehungen unterhält. Längst haben sich enge Freundschaften gebildet, über die Karpaten hinweg.

Auch an diesem verhängnisvollen Montagabend, an dem Putin dann, wie befürchtet, die Separatistengebiete Luhans und Donezk als freie Volksrepubliken anerkannt hat, haben die Pullacher noch E-Mails bekommen aus Baryschiwka und Beresan, den befreundeten Regionen. Keiner weiß, was passieren wird, alle sind bestürzt über die Entwicklung, die das Ganze genommen hat. Dazu kommt, dass der Ukraine auch wirtschaftlich langsam die Luft ausgeht.

In der Schule 13 Grad

In Baryschiwka, schreiben die Freunde dort, hat es momentan elf Grad, in der Schule klettere das Thermometer gerade mal auf 13 Grad, „sie können nicht mehr heizen“, sagt Horak. Gleichzeitig, auch das sind die neuesten Nachrichten, wurde das Krankenhaus in Kiew umgerüstet zum Militärkrankenhaus. Es werden keine Patienten mehr aufgenommen, nur noch entlassen. „Man rechnet drüben mit dem Schlimmsten.“ Nachts fliegen nonstop Hubschrauber über Kiew.

Kriegsheimkehrer traumatisiert

Dabei, andererseits, überrascht die aktuelle Situation nicht wirklich, Horak sagt, wenn man die Partner aus Baryschiwka und Beresan fragt, ob sie sich nun fürchten vor einem Krieg, bekäme man zur Antwort: „Bei uns ist seit acht Jahren Krieg.“ Seit auf dem Maidan tagelang demonstriert worden ist, seit Putin die Krim annektiert hat. Auch aus Baryschiwka wurden immer wieder junge Männer eingezogen, sie wurden einen Monat lang grund-ausgebildet und dann zwei Monate in die Krisengebiete geschickt, nicht alle kehrten zurück. Und wer heimkam, war für immer verändert, hatte angefangen zu trinken, behandelte seine Familie schlecht. „Ehen gingen zu Bruch.“ Mehr als zehn Männer auch aus Baryschiwka/Beresan seien in dem Konflikt schon gefallen, ihre Namen wurden eingraviert auf einer Stele, die neben dem Kriegerdenkmal aufgestellt worden ist. Das Kriegerdenkmal erinnert an die im Zweiten Weltkrieg Gefallenen und von den Deutschen Ermordeten, es wird flankiert von zwei Kanonen.

Notfallkoffer immer parat

Seit Weihnachten, berichtet auch Barbara Kammerer-Fischer, hätten Ärzte, Krankenschwestern, Lehrer die Weisung, immer mit einem gepackten Notfallkoffer in die Arbeit zu gehen – im Fall einer plötzlichen Abberufung. Auch allen anderen Erwachsenen wurde geraten, das zu tun. In Baryschiwka, berichtet wiederum Horak, sei mittlerweile ein territoriales Verteidigungs-Bataillon aufgestellt worden, dessen Aufgabe es ist, Freiwillige im Schnelldurchlauf vorzubereiten auf eine eventuell notwendig werdende Verteidigung der Region. Auch Frauen können sich melden. Schon vor zwei Jahren, bei seinem letzten Besuch drüben, registrierte Horak mit Schrecken, dass Waffenkunde inzwischen auch in den Schulen unterrichtet wird. „Da hat es mir die Haare aufgestellt, ich habe gesagt, Ihr könnt doch den Kindern nicht zeigen, wie man Waffen reinigt“. Aber genau das ist der Fall.

Bürgermeisterin hatte noch an Weihnachten Besuch aus der Ukraine

Zwar liegen Baryschiwka und Beresan relativ zentral in dem großen Land, das fast zweimal so groß ist wie Deutschland. 300 Kilometer sind es bis zu den Krisengebieten im Osten, Kiew ist rund 70 Kilometer entfernt. Aber etwa in der Mitte zwischen Kiew und Baryschiwka befindet sich ein internationaler Flughafen, und direkt an Baryschiwka vorbei führt eine große Straße, die das Land horizontal erschließt. Man habe, erzählt auch Pullachs Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne), die an Weihnachten selbst noch Besuch gehabt hat von ihrer ukrainischen Freundin Wasi, den Konflikt immer schon auch in Baryschiwka gespürt – allein schon deshalb, weil dorthin aus dem Osten geflohen ist, wer irgendwen kannte, wer irgendwie konnte.

Und inzwischen packen freilich auch in und um Baryschiwka die Leute ihre Sachen und bringen sich in Sicherheit. Eine Rentnerin, die der Partnerschaftenverein gut kennt, ist umgesiedelt zur Tochter nach Berlin, „die Oligarchen sind sowieso längst außer Landes“, weiß Barbara Kammerer-Fischer. „Der Konfliktherd“, befürchtet Tausendfreund, „wird sich meiner Ansicht nach nicht auf die zwei Gebiete im Osten konzentrieren“.

Kleine Geschenke für ukrainische Kinder

Jede Woche haben die Pullacher in letzter Zeit an wechselnde Adressen in der Ukraine Pakete geschickt. Mit Kaffee, Konserven, kleinen Geschenken für die Kinder. Sie haben E-Mails bekommen, in denen ihre Freunde, mit denen sie sich so oft in den inzwischen 31 Jahren der Partnerschaft getroffen haben, sie baten, für die Ukraine zu beten. Ihnen dankten für ihr Mitgefühl. Immer, wenn Otto Horak in Baryschiwka war, hat er bei Valery Nitzak übernachtet, die beiden fanden es lustig, dass ihre Nachnamen ähnlich klingen und sind längst enge Freunde. „Wenn der Nitzak eines Tages fliehen sollte, schläft er natürlich bei mir“, sagt Horak.

Otto Horak mit seinem Kollegen Borys Skoryk auf dem Maidanplatz in Kiew. Skoryk ist noch immer Stadtrat in Beresan, er ist über die politische Lage gut informiert. Und tauscht sich mit den Pullachern aus. Das Foto wurde gegenüber der Siegessäule aufgenommen, die für die Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion steht. Hier wurde in den Jahren 2013 und 2014 die „Revolution der Würde“ niedergeschlagen. © ak