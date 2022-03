Pfadfinder transportieren mit Pullacher Gemeindebus Güter in die Ukraine

Von: Andrea Kästle

Teilen

„Man kann was bewirken“, sagen David Flaig (r.) und Simon Oberhauser: Vom Krieg selbst haben sie in Polen nichts mitbekommen. © Andrea Kästle

Mit einem Bus der Gemeinde Pullach sind zwei Pfadfinder jetzt zweimal in die Ukraine gefahren. Hilfsgüter im Gepäck.

Pullach – Sie sagen: „Die Situation vor Ort ist bedrückend.“ Alles sei sehr chaotisch, gleichzeitig sei die Hilfsbereitschaft der Polen umwerfend. David Flaig und Simon Oberhauser, Studenten und Pfadfinder, sind diese Woche zweimal in die Ukraine gefahren. Mit einem Bus der Gemeinde Pullach.

Sie transportierten Hilfsgüter, die im deutsch-russisch-ukrainischen Kulturzentrum Gorod gesammelt worden sind, in eine polnische Grenzstadt, nach Ustrzyki Dolne, die südlichste Stadt auf polnischer Seite im Grenzgebiet. Mit ihnen waren noch weitere zehn Pfadfinder, auch aus Unterhaching und Ottobrunn, unterwegs, die fünf weitere Transporter lenkten. Die zweite Tour haben David und Simon aber nur noch mit zwei weiteren Pfadfindern und zwei Autos gemacht.

Nach den Fahrten sind sie erschöpft

Beim Treffen zum Interview mit dem Münchner Merkur im Bürgerhaus Pullach wirken beide ein wenig erschöpft, aber sehr zufrieden. Simon trägt die längeren Haare zum Dutt, David hat ein schwarzes Käppi auf. Sie waren, als der Diözesankurat Andreas Sang am vergangenen Wochenende dem Kulturzentrum die Hilfe der Pfadfinder anbot, gerade auf einer Hütte in den Bergen, mit Freunden. Lebten ihr Leben. Es sei für sie keine Frage gewesen, ob sie anbieten würden, dass sie fahren. Es sei einfach ganz klar gewesen. „Man kann etwas bewegen.“

Berichte von Geflüchteten

An die Grenze selbst sind sie nicht gekommen. Sie haben aber erfahren von Geflüchteten, was die dort erlebt haben. Haben von kilometerlangen Staus vor den Grenzübergängen erfahren, „manche Leute lassen einfach den Wagen stehen und gehen zu Fuß nach Polen“. David und Simon haben einen Studenten mit nach München genommen, der ursprünglich aus Syrien kommt, eine Woche musste er an der Grenze warten, bis klar war, dass auch er rüberdarf. Verpflegung hatte er natürlich keine. Er ist jetzt bei Verwandten in Nürnberg. Überhaupt, in allen Autos haben die Pfadfinder dann Flüchtlinge mit nach München genommen.

Kleidung wird nicht benötigt

Die Auffanglager und Verteilerstationen liegen, berichten sie, zehn Kilometer von der Grenze entfernt Richtung Landesinneres. Vernetzt seien die Verteilerstationen untereinander nicht, schwierig sei auch, dass sich ständig alles ändert. „Die Situation ist sehr dynamisch.“ Momentan gebraucht würden Hygieneartikel, Medikamente, Babynahrung, Lebensmittel. Kein Wasser, keine Kleidung, „die ersticken dort in Kleidung“. Dabei sei es empfindlich kalt, auch tagsüber habe es Minusgrade.

David und Simon waren auch in einem Auffanglager, untergebracht in einer aufgelassenen Turnhalle. Dort sei es übervoll gewesen, eigentlich sollte man hier auch schlafen können, „aber dafür ist überhaupt kein Platz“. Alle zehn, 20 Minuten sei ein Bus vorgefahren und habe die nächsten Geflüchteten rausgelassen.

Söldner aus Italien will für Ukraine kämpfen

Von der Familie, die sie mit zurücknahmen, haben sie erfahren, dass der Hauptbahnhof in dem Ort, aus dem sie kommt, bombardiert worden ist. Eine andere Mutter mit ihren Kindern, die mitgenommen worden ist von den Pfadfindern, musste die Eltern in der Ukraine zurücklassen. Alle seien übermüdet und erschöpft gewesen, die Kinder teils verstört, „teils ganz okay“. In Slowenien trafen sie im McDonalds einen Söldner aus Italien, der für die Ukraine kämpfen will.

Und einmal haben sie in Polen auch 50 bis 100 Hooligans gesehen, die auf ein Heim zumarschierten, in dem Geflüchtete aus Drittländern untergebracht sind. „Es war viel Polizei da.“ Insgesamt sei das zivile Engagement in Polen jedoch überwältigend, sie haben Leute getroffen, die ihren Job gekündigt haben, nur um mithelfen zu können.

Viel Zeit haben die beiden in Pullach nicht, sie müssen wieder los, ins Kulturzentrum an der Arnulfstraße, um ihren Bus zu beladen. Das Benzin zahlt ihnen übrigens die Gemeinde.