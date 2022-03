Pullacher Hilfsaktionen für Baryschiwka: Privatquartiere sind vorbereitet

Von: Andrea Kästle

Friedensdemo am Wochenende in Pullach: Rund 300 Leute waren einem Aufruf der Künstler Hedwig Rost und Jörg Baesecke und Eva Becher gefolgt. © Andrea Kästle

Der Krieg in der Ukraine geht weiter. Die Gemeinde Pullach, die seit 30 Jahren eng verbunden ist mit zwei Kommunen in der Ukraine, bereitet sich darauf vor, Geflüchtete bei sich aufzunehmen. Hilfsaktionen sind angelaufen.

Pullach – Die Pfadfinder sind offenbar mit dem Gemeindebus unterwegs, um Hilfsgüter zur Grenze zu transportieren und Geflüchtete auf dem Rückweg nach München zu bringen. In ihrem wöchentlichen Bürgerbrief schreibt Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne): „Die Massivität des von Putin befohlenen Angriffs und der Kampfhandlungen sind für uns unvorstellbar. Das Leid ist gewaltig.“

Erste Betroffene kommen bald an

Es sei damit zu rechnen, schreibt die Rathauschefin, dass die ersten Betroffenen noch in dieser Woche ankommen. Viele Pullacher hätten Hilfe angeboten, auch Privatquartiere würden schon vorbereitet. Die Gemeinde hat eine Hotline eingerichtet für alle, die sich engagieren wollen.

Sorge um Freunde ist groß

Die Sorgen um die vielen Freunde und Bekannten aus den Partnerstädten Baryschiwka und Beresan sind auch deshalb groß, weil beide Kommunen zum Großeinzugsgebiet von Kiew gehören, sie liegen nur 70 Kilometer östlich der Hauptstadt. Damit befinden sich die Städte „mitten im östlichen Aufmarschbereich der russischen Truppen auf Kiew“, „laufend“ komme es zu „massiven Kampfhandlungen“. In beiden Kommunen leben 60 000 Einwohner. Jedoch, so Tausendfreund: „Viele Menschen befinden sich auf der Flucht“, erstmal in Richtung der Grenze zu Polen, die 900 Kilometer entfernt ist. „Auch die Grenzen nach Moldawien oder Bulgarien sind weit. In der aktuellen Situation sind die Wege weitgehend abgeschnitten.“

Erschüttert vom Ausmaß der Aggression

Eine Solidaritätsadresse haben die Pullacher den Partnerstädten längst geschickt, formuliert von den Gemeinderatsmitgliedern. Eine weitere Resolution hat Tausendfreund zusammen mit bayerischen Bürgermeistern verfasst, die ebenfalls im Osten Partnergemeinden haben. Darin heißt es: „Wir sind erschüttert über die Entwicklungen der russischen Aggression...“, und: „Wir hoffen inständig, dass die Auswirkungen auf die Menschen in der Ukraine … und auf unsere Partnerkommunen möglichst gering bleiben.“ Die russische Föderation habe das Völkerrecht „mit militärischer Gewalt eklatant verletzt“.

Hilfsgüter sammeln

Gleichzeitig hat sich Pullach mit anderen Städten und Gemeinden in Deutschland, die helfen wollen, vernetzt. Es gehe darum, Hilfsaktionen abzusprechen. Aber auch vor Ort, in der Gemeinde und im Landkreis selbst könne man sehr viel tun, „sobald und soweit dies möglich ist“, sollen Hilfsgüter gesammelt werden, um sie in den Osten zu schicken. Ein Spendenkonto „Hilfe für Baryschiwka/Beresan“ wurde von Partnerschaftenverein eingerichtet, die eingehenden Gelder werden ausschließlich für humanitäre Zwecke verwendet.