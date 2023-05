FDP-Pullach protestiert vor marktkritischer Lesung für den Kapitalismus

Von: Andrea Kästle

Teilen

Wir Liberale lehnen grünes Schrumpfen entschieden ab“: die Pullacher FDP bei ihrer Gegendemo mit Freibier vor dem Bürgerhaus. In der Mitte Marco Deutsch, Direktkandidat für die Landtagswahl, und Michael Reich. © Andrea Kästle

„Wohlstand und Klimaschutz“ fordert die FDP-Pullach auf den Schildern. Autorin Ulrike Hermann zweifelt an, dass diese zwei Dinge vereinbar sind.

Pullach – Dass der Kapitalismus am Ende ist – das ist natürlich eine Nachricht, die in Pullach zu hören durchaus ihren Reiz hat. Die Isartalgemeinde ist eine der reichsten Kommunen Deutschlands. Heuer hantiert sie laut Haushalt mit 133 Millionen Euro, Stand der aktuellen Rücklagen: 99,3 Millionen.

Aber genau hier, im Bürgerhaus mit grandiosem Blick ins Isartal, erklärte die Journalistin Ulrike Herrmann, warum vorbei ist, worauf unser Wohlstand fußt. Rund 100 Besucher waren gekommen, für eine Veranstaltung der Bücherei sehr sehr viele. Das Ganze war Teil der Reihe „forum: klima“, die Bücherei und Umweltamt zusammen aufgelegt haben.

FDP protestiert für Kapitalismus: Wirtschaftswachstum versus Lebensgrundlage

Pullach wäre aber nicht Pullach, wenn einfach so, ohne weiteres, über die Grundbedingungen, unter denen wir leben, diskutiert werden könnte. Eine halbe Stunde vor Beginn der Lesung demonstrierte die örtliche FDP gegen die Veranstaltung, Motto: „Ökologische Effizienz durch Soziale Marktwirtschaft“. FDP-Gemeinderat Michael Reich, der mit neun Mitstreitern gelbe Schilder mit verschiedenen Slogans hochhielt: „Unser Anliegen ist, dass wir als Gesellschaft nicht einen Weg betreten, der jedem Einzelnen die Chance nimmt, seine Lebensumstände zu verbessern.“

Ein Dorn im Auge war den Liberalen auch, dass Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund die Veranstaltung selbst eröffnete; gesagt hat die Grünen-Politikerin in ihrer sehr kurzen Begrüßung dann: „Natürlich muss man sich mit Wirtschaftswachstum auseinandersetzen, wenn wir unsere Lebensgrundlagen schützen wollen.“ Es sei „fünf vor 12“.

FDP protestiert für Kapitalismus: Klima nur durch Verzicht zu retten

In den eineinhalb Stunden, die folgten, zeigte sich, dass die Besucher genau dazu bereit waren, an Fragen hinterher war kein Mangel. Herrmann, die mit ihrem Buch „Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind – und wie wir in Zukunft leben werden“ schon in vielen Talkshows war, hatte einen unheimlich lebendigen, faktenreichen Vortrag gehalten – und konnte auch zu allen Anmerkungen etwas sagen.

Kernthese des Abends: „Grünes Wachstum“, das ja quer durch die Parteien als Rettung aus dem Klima-Wahnsinn gesehen wird und die praktische Begleiterscheinung hätte, dass wir uns nicht weiter umstellen müssen, ist eben genau nicht die Lösung unserer Probleme. Weil Ökostrom in der benötigten Menge nicht zu generieren sein wird. 2022, legte Herrmann dar, wurden in Deutschland gerade mal 8,1 Prozent der Strommenge über Wind und Sonne erzeugt, „die Zahlen sind erschütternd“. Das Ganze lässt sich einfach nicht endlos ausweiten, und Solarpaneele in der Wüste sind auch kein Ausweg, da nicht finanzierbar.

FDP protestiert für Kapitalismus: Autorin Hermann warnt vor unendlichem Wachstum

Autorin Ulrike Hermann sieht sich selbst nicht als Kapitalismuskritikerin. © Andrea Kästle

Entsprechend: bleiben laut Herrmann nur zwei Alternativen. Entweder den Konsum radikal zurückzuschrauben, was unverantwortbar sei wegen der zu erwartenden politischen Folgen. Oder aber, und dafür brach die Autorin eine Lanze, „grün zu schrumpfen“. Aufs Wohlstandsniveau von 1978, das basieren würde auf genau der Hälfte der wirtschaftlichen Produktion von heute – die wiederum mit Ökostrom bedient werden könnte. „Auch 1978 waren wir glücklich“, meinte sie, und natürlich brauche man fürs Zurückdrehen der wirtschaftlichen Aktivitäten, das gleichzeitig flankiert wäre von weiteren Maßnahmen wie Einstellung des Flug- und individuellen Autoverkehrs, einen Plan. Eine Matrix.

FDP protestiert für Kapitalismus: „Das Ende des Kapitalismus“ auf der Spiegel-Bestsellerliste

Hermanns Vorschlag dafür: eine private, soziale Planwirtschaft, wie sie England durch den Zweiten Weltkrieg getragen hat und die eine breite Akzeptanz fand in der Bevölkerung. „Der Staat gab vor, was produziert wird, Grundnahrungsmittel wurden rationiert, die Rationierung betraf alle und war gerecht.“

„Es wäre Quatsch zu sagen, man darf nur denken, was von der Mehrheit auch getragen wird“, meinte Ulrike Herrmann auch. In ihr Buch, erzählte sie nach der Lesung, ist die Expertise von 35 Jahren als Wirtschaftsjournalistin eingeflossen, während Corona hat sie es geschrieben. Sie fürchtete erst, sie würde keinen Verlag finden. Am Ende rissen sich die renommiertesten Häuser um ihr Manuskript. Seit acht Wochen steht „Das Ende des Kapitalismus“ auf der Spiegel-Bestsellerliste, der Titel hat sich bislang 95 000 mal verkauft.

(Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)