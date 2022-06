20.000 Euro Schaden: 19-jähriger Dacia-Fahrer missachtet Vorfahrt und crasht VW-Golf

Von: Laura May

Der 19-Jährige missachtete die Vorfahrt./Symbolbild © dpa Picture-Alliance / Marc Müll

Am Sonntagabend hat ein 19-Jähriger in Pullach nicht richtig aufgepasst und einen Unfall verursacht – beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Pullach – In Pullach sind am Sonntag ein Dacia und ein VW gegeneinander geprallt. Gegen 19 Uhr wollte ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Wolfratshausen mit seinem Dacia von der Zugspitzstraße in die Dr. Carl-von-Linde-Straße abbiegen, so informiert die Polizei.

Unfall Pullach: Vorfahrt missachtet, 20.000 Euro Schaden

Dabei missachtete er die Vorfahrt von einem 31-jährigen Studenten aus dem Landkreis München, der mit seinem VW-Golf auf der Dr. Carls-von-Linde-straße in westliche Richtung unterwegs war.

Die beiden Fahrzeuge krachten aufeinander und wurden beide stark beschädigt. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 20.000 euro. Verletzt wurde niemand.

