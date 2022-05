84 Bäume fallen für Lärmschutzwand in Pullach

Von: Andrea Kästle

Teilen

84 Bäume müssen für die Lärmschutzwand in Pullach gefällt werden. © Symbolbild: Jan Woitas/dpa

Die Lärmschutzwand an der B 11, die gerade erneuert wird, ist immer wieder Diskussions-Thema im Pullacher Gemeinderat So auch in der jüngsten Sitzung, als es um den zweiten Bauabschnitt ging.

Pullach - Die Fraktion der WiP ist seit Beginn an gegen das Projekt. Die Lärmbelastung, argumentierten auch diesmal Cornelia Zechmeister und Angelika Metz, sei gar nicht so hoch wie die Gemeinde denke. Die Leute, die dort wohnten, würden sich gar nicht so stören am Verkehr. Dagegen sei ein „Wahnsinn“, dass nun auch im nördlichen Bereich, zwischen dem nördlichen Ende der Römerstraße und der Wolfratshauser Straße 44, 84 Bäume gefällt werden müssen, wie die Verwaltung informierte. „Man muss schockiert sein“, sagte Zechmeister. Ihr Vorschlag: Die Gemeinde solle erst abwarten, ob der Flüsterbelag, der in den Pfingstferien auf der B 11 aufgetragen wird, nicht schon ausreichend für Lärmminderung sorge. Metz sagte: „Die Lärmschutzwand ist eine Maßnahme, die nicht sein muss.“

„Enormer Stress“ für Anwohner

Letztlich blieb die WiP aber im Gremium mit ihrer Haltung allein. Caroline Voit, die nahe der Wolfratshauser Straße wohnt, sagte: „Ich hatte nicht gedacht, dass es so störend ist“, der Lärm sei „belastend und anstrengend“, ihre Nachbarn seien alle „dankbar, dass was passiert“. Auch Fabian Müller-Klug von den Grünen wies hin auf den enormen Stress, den Verkehrslärm verursache. Letztlich wurden die Maßnahmen, die eine Million Euro kosten, beschlossen, mit fünf Gegenstimmen.