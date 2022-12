Adventgesteck in Flammen: „Die Frau hatte einen Schutzengel“

Von: Martin Becker

Teilen

FW-Pullach-1.jpg © Freiwillige Feuerwehr Pullach

Der Aufmerksamkeit der Nachbarn und dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr ist zu verdanken, dann eine Pullacherin einen Wohnungsbrand überlebte: Sie schlief nämlich.

Pullach - Das ist gerade nochmal gutgegangen. Oder, wie es Thomas Maranelli, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pullach, formuliert: „An diesem Tag hatte die Frau einen Schutzengel.“ Einen, der ihr an Heiligabend das Leben rettete.

Um 22.57 Uhr ging an Heiligabend der Alarm bei der Feuerwehr ein: Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfratshauser Straße. Als die ersten der insgesamt 23 Feuerwehr-Einsatzkräfte eintrafen, warteten schon ein Nachbar und der Rettungsdienst vor dem Haus - durch mehrere Fenster war der Schein der Flammen zu sehen.

Wie sich herausstellte, waren Fenster und Türen verschlossen, die Bewohnerin nicht erreichbar, für das schrille Pfeifen eines Rauchmelders tönte durch die Nacht. Also musste die Feuerwehr die Tür aufbrechen und stellte sodann fest, warum in der verrauchten Wohnung niemand reagierte: Die Pullacherin schlief tief und fest.

Den Brand an sich konnte die Feuerwehr relativ schnell löschen, ein Adventgesteck war in Flammen aufgegangen. Allerdings unbemerkt von der schon schlafenden Dame. Nur durch den Nachbarn, der den Rauchmelder wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert hatte, sowie durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern werden. „Wieder einmal zeigte sich, Rauchmelder retten Leben.“, hieß es bei der Feuerwehr.

Während sich ein Notarzt um die Dame kümmerte und die hinzugezogene Freiwillige Feuerwehr Hohenschäftlarn mit dem CO-Hb Messgerät den Kohlenmonoxid-Gehalt im Blut ermittelte, wurden die Wohnung mittels Überdruckbelüftung entraucht sowie ein Fenster verschalt. Der ebenfalls angerückte ABC-Zug München-Land stellte fest, dass die Wohnung vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Die Frau kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

In Ottobrunn brennt ein Kochtopf an Weniger dramatisch als in Pullach verlief, ebenfalls an Heiligabend, ein Küchenbrand in Ottobrunn. Gegen 19.45 Uhr war in einem Haus im Egerweg Öl in einem Kopftopf angebrannt. Die Anwohner selbst erstickten die Flammen mit einem Feuerlöscher, die alarmierte Feuerwehr Ottobrunn, mit 21 Einsatzkräften vor Ort, musste nur noch Nachlöscharbeiten leisten und die Lage kontrollieren. Die Küche allerdings, berichtet die Feuerwehr-Einsatzzentrale, war nicht mehr betriebsbereit. (mbe)