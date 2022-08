Auf den turbulenten Pfaden Gottes: Der ungewöhnliche Lebensweg einer Pfarrerin

Von: Andrea Kästle

„Krumme Lebenswege gibt es in der Bibel häufig“: Pullachs neue Pfarrerin Beate Saalfelder-Bernstein. © kästle

Beate Saalmüller-Bernstein wirkt als neue, zusätzliche Pfarrerin an der Jakobuskirche in Pullach. Ihr Lebensweg ist ungewöhnlich.

Pullach - Im Juli hat sie angefangen am Jakobusplatz und auch schon einige Gottesdienste gehalten. Pullach gefällt ihr, aber sie kennt das Isartal längst. Seit 14 Jahren lebt sie, geboren in Baden-Württemberg, zwischenzeitlich Wahl-Berlinerin, in Wolfratshausen. Von dort radelt sie jetzt mit dem E-Bike in die Arbeit.

Liebe zum Pfarrerssohn in der DDR

Man kommt irgendwann nicht mehr mit, wenn man alle Stationen ihres Berufslebens aufschreiben will. Und ehe sie überhaupt zu arbeiten anfing, war da ja noch die spannende Geschichte mit ihrem Mann. Der kommt nämlich aus der ehemaligen DDR, aus Thüringen. Als sich die beiden kennenlernten zu einer Zeit, in der Saalmüller-Bernstein noch keinen Doppelnamen hatte und studierte, war die Mauer noch nicht gefallen. Sie machte eine Reise zu den Orten, an denen Reformator Martin Luther gelebt und gewirkt hat. Ihr künftiger Mann war der Sohn des Pfarrers, in dessen Haus die Besucher aus dem Westen empfangen worden sind. Vier Jahre trafen sich die beiden in Ostberlin am Wochenende, sie machten Urlaub zusammen in Ungarn. „Es waren vier Jahre Einbahnstraße“, sagt Beate Saalmüller-Bernstein.

Zeitungen in den Osten geschmuggelt

Genau deshalb wechselte sie nach Berlin zum Studieren. In dieser Phase ihres Lebens hat sie Dinge erlebt, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Manchmal schmuggelte sie Zeitungen, um den Bauch gewickelt, nach drüben. Manchmal wurde ihr Rucksack gefilzt – und dabei „jedes Papier umgedreht“. Wenn sie mit ihrem Freund telefonierte, musste sie oft ewig wählen, bis sie endlich durchkam. Dann knackte es als erstes in der Leitung. „Einmal hab ich die Mithörenden einfach freundlich begrüßt.“

Zehn Jahre Wochenend-Ehe

Beate Saalmüller-Bernstein wirkt sehr lebendig und munter mit ihrer rot-grünen Brille und dem bunten Kleid. Aber es gab auch Brüche in ihrem Leben. Es war nämlich nicht so einfach, als sie nach 1989 endlich mit ihrem Mann zusammenziehen hätte können, einen Ort zu finden, an dem beide Arbeit hatten. Er ist promovierter Biologe. Und jetzt begann ein neuer, wieder turbulenter Abschnitt in ihrem Leben – beide mussten pendeln. „Wir führten zehn Jahre eine Wochenend-Ehe.“

Das Vikariat hatte sie in Ostberlin gemacht, dann bekam sie bei den Methodisten in Stuttgart einen Job als Pastorin, der ihr „richtig Spaß machte“. Ihr Mann war da schon in München. Später konnte sie nach Sauerlach wechseln, sie bekam Kinder, irgendwann wurde alles zuviel – sie brach zusammen. Sie sagt: „Eine Gottesvergiftung hatte ich nie, eine Kirchenvergiftung schon.“ Weil damals keiner Rücksicht nahm darauf, dass sie doch nur Teilzeit beschäftigt gewesen ist.

Sie unterricht Religion

Seit sieben Jahren ist sie nun bei der Landeskirche angestellt. Sie unterrichtet auch, ebenfalls in Pullach, Religion in der Schule. Die Kollegen ringsrum kennt sie alle, weil sie zwischendurch auch mal als Organistin ausgeholfen hat.

Menschen Kraft geben für den Alltag

Aber: Auch die Zeit in der Jakobuskirche ist begrenzt. Bereits im Jahr 2024 sieht der neue Stellenplan ihren Job nicht mehr vor. Saalfelder-Bernstein wird sich also weiterhin umsehen. Aber sie wirkt sehr gefestigt, als sie sagt: „Ich freue mich, nach langen Jahren wieder als Pfarrerin zu arbeiten.“ Sie will Menschen „Kraft geben für den Alltag“, ihre Gottesdienste versteht sie als Tankstelle. Sie sagt: „Die Botschaft des Evangeliums heißt nicht umsonst frohe Botschaft.“