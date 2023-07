Auto kracht gegen Baum - Fahrerin bewusstlos

Von: Laura Forster

Die Feuerwehr Pullach versorgte die Frau. © FFW Pullach

Die Feuerwehrler aus Pullach haben am Mittwoch eine 66-Jährige reanimieren müssen, nachdem diese mit ihrem Auto mit einem Baum kollidiert war.

Pullach - Bewusstlos haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr Pullach am Mittwoch gegen 23:50 Uhr eine 66-Jährige aus dem Landkreis in ihrem Auto gefunden. Zuvor war die Frau mit ihrem Seat in einen Baum gekracht. Laut Polizei war sie auf der Wolfratshauser Straße von Baierbrunn kommend in Richtung Pullach unterwegs. Auf Höhe der Dr.-Carl-von-Linde-Straße kam die 66-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten und anschließend mit einem Baum.

Plötzlich eintretende Erkrankung steht als Unfallursache im Raum

Ein Teil der 19 Feuerwehrmänner und -frauen konnte die Autofahrerin reanimieren und sie an den Rettungsdienst übergeben, der wenig später eintraf und die Frau ins Krankenhaus brachte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht eine plötzlich eintretende Erkrankung als Unfallursache im Raum, heißt es im Bericht des Polizeipräsidiums München. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.