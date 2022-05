Neuer Asphalt: B 11 in Pullach bis 15. Juni gesperrt

Teilen

Wegen Sanierungsarbeiten wird die B 11 zwischen Solln und Pullach mehrere Wochen gesperrt sein. © Jan Woitas

Wegen Sanierungsarbeiten wird die B11 zwischen Solln und Pullach über mehrere Wochen für den Verkehr gesperrt.

Pullach - Das Staatliche Bauamt Freising, die Gemeinde Pullach und die Landeshauptstadt München sanieren zwischen dem 26. Mai und dem 15. Juni in zwei Bauabschnitten die Bundesstraße 11 zwischen der Wilhelm-Leibl-Straße in Solln und der sogenannten Maier-Kurve am südlichen Ende von Pullach, dort wo die Wolfratshauser Straße von der B 11 abzweigt. In dieser Zeit wird die B11 für den Verkehr gesperrt sein. Das teilt das Staatliche Bauamt mit.

Lärmmindernder Asphalt

Bis Sonntag, 29. Mai erhält die B 11 zwischen der Wilhelm-Leibl-Straße in Solln und dem Kloster St. Gabriel eine neue Fahrbahndecke aus lärmminderndem Asphalt. Der zweite Bauabschnitt soll am 7. Juni beginnen. Bis voraussichtlich 15. Juni wird die Fahrbahndecke zwischen Kloster St. Gabriel und Wolfratshauser Straße saniert – ebenfalls mit lärmminderndem Asphalt. Auf Höhe der Pater-Augustin-Rösch-Straße starten zudem die Arbeiten für den Umbau der Ampel. Dort soll es künftig auch eine Querung für Fußgänger und Radfahrer geben.

Umleitung

Der Verkehr wird ab Schäftlarn über die A 95 bis nach München umgeleitet. Für Anwohner und Anlieger gibt es ausgeschilderte Umleitungen. Die Zufahrt zu den Gewerbebetrieben, Supermärkten und der Tankstelle ist laut Bauamt nahezug immer möglich. Die geänderten Zufahrten werden ausgeschildert.

mm