In neuen Schulen: Intersexuelle Kinder sollen eigene Toilette bekommen

Buben, Mädchen, drittes Geschlecht: An Schulen soll es künftig abgetrennte Toiletten auch für Intersexuelle geben.

Drittes Geschlecht rechtlich anerkannt

von Andrea Kästle schließen

In der Gemeinde Pullach soll eine neue Grund- und und eine neue Mittelschule entstehen. Die Schulplanerin regte nun an, beim Bau gleich an eine Toilette für intersexuelle Kinder zu denken.