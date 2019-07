Beliebte Rektorin geht in den Ruhestand: Bei ihr haben viele Pullacher fürs Leben gelernt

Am heutigen Dienstag wird Edeltraud Ullrich, die Rektorin der Pullacher Grundschule, vom Elternbeirat und den Kindern in den Ruhestand verabschiedet.

Pullach – 43 Jahre ist die kleine, sicher auch energische, sehr freundliche Frau dann im Schuldienst gewesen. Sie war immer im Münchner Süden und Südwesten eingesetzt – nur ihr allererstes Jahr im Klassenzimmer verbrachte sie in Tittmoning, Ende der 70er Jahre. Ehe sie dann 1978 ihr zweites Staatsexamen machte.

Ihr Schreibtisch in der Schulstraße: noch immer voller Papier. An der Wand Bilder von Kindern, am Schrank klebt ein Spruch: „Liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdiene, weil ich es dann am meisten brauche.“

Edeltraud Ullrich (66) ist in München geboren, inzwischen wohnt sie in Pullach. Wo sie insgesamt 19 Jahre an der Grundschule tätig gewesen ist. Erst als junge Lehrerin, damals stand der jetzige Schulbau, der längst aus allen Nähten platzt und demnächst ja aus- oder neu gebaut werden soll, noch gar nicht. 1983 wurde dieses Gebäude erst errichtet. Davor: war es, wie es heute auch ist – viel zu eng. Kinder wurden teils in Containern unterrichtet, aber auch Räume im Rathaus waren umfunktioniert worden zu Klassenzimmern.

Edeltraud Ullrich war bis 1998 in ihrer ersten Phase an der Isar. Wechselte dann nach Planegg, wo sie als Konrektorin agierte, schließlich hatte sie eine erste Stelle als Schulleiterin in Baierbrunn, ab 2003. „Dort verbrachte ich acht arbeitsreiche Jahre, ich hatte auch eine eigene Klasse, und die Sekretärin war nur drei Tage die Woche da.“

Schließlich: wurde 2011 in Pullach eine Rektorin oder ein Rektor gesucht. Ullrich, die auch selbst Mutter ist, bewarb sich und ging „back to the roots“. Und kämpfte jetzt wieder mit Platzproblemen. Denn inzwischen hatte die Grundschule pro Jahrgang drei bis vier Klassen, schon lange ist der Neubau von einst den Anforderungen, die heute an eine Schule gestellt werden, nicht mehr gewachsen. Offener Ganztag? Ist einfach nicht möglich, mangels verfügbarer Räume. Die Mittagsbetreuung wurde notdürftig im Keller untergebracht.

Ihr Beruf, sagt Edeltraud Ullrich, habe ihr immer „sehr viel Freude“ gemacht. „Der Umgang mit Kindern ist erfrischend.“ Und natürlich ist eine Schulleiterin auch immer wieder gefordert, mitzugehen mit der Zeit. Damit, den Kindern lesen und schreiben beizubringen, ist es nicht mehr getan. Man muss sie „heranführen ans Thema Nachhaltigkeit“, sie vertraut machen mit „neuen Medien“.

Viele Pullacher haben bei ihr fürs Leben gelernt. Die Gemeinderäte Stefan Demmeler und Alex Betz, WiP und FDP, sind durch ihre Schule gegangen. Und längst sind einige „ihrer“ Schützlinge selbst Eltern geworden und sitzen wieder im Klassenzimmer bei ihr – allerdings in der Sprechstunde, nicht im Unterricht.

„Ich will erst mal zur Ruhe kommen“: Besondere Pläne für die Zeit nach der Arbeit hat sie noch nicht. Sie habe aber früher genug erlebt, sei viel herumgekommen in der Welt. Sodass sie nicht das Gefühl hat, Versäumtes nachholen zu müssen.