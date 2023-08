„Es sah aus wie im Krieg“- Landkreis-Feuerwehren helfen nach Sturm in Benediktbeuern

Von: Anna Liebelt

Teilen

Mit Drehleiter und Notdächern half die Pullacher Feuerwehr im Nachbarlandkreis Bad Tölz vom Unwetter beschädigte Häuser provisorisch wetterfest zu machen. © Freiwillige Feuerwehr Pullach

Ein Hagelsturm hinterließ am Samstag, 26. August, im Nachbarlandkreis Bad Tölz/Wolfratshausen eine Schneise der Verwüstung. Um die Einsatzkräfte vor Ort zu entlasten, rückten auch Feuerwehren aus dem Landkreis aus.

Landkreis/Benediktbeuern - In weiten Teilen Bayerns wütete am Samstagnachmittag, 26. August, ein verheerendes Unwetter. Während sich die Schäden im Landkreis München laut Feuerwehr in Grenzen halten, traf es den Nachbarlandkreis Bad Tölz/ Wolfratshausen mit voller Wucht. Besonders stark erwischte es den Ort Benediktbeuern.

Bereits am Samstagabend rückten daher einige Einsatzkräfte aus dem Landkreis München zur Unterstützung der Tölzer Feuerwehren in die Gemeinde im bayerischen Voralpenland aus.

„Es sah aus wie im Krieg“, berichtet Kommandant Thomas Maranelli

Bereits kurz nach dem Sturm lieferten laut Informationen des Landratsamtes Einsatzkräfte aus dem Landkreis 39 Notdächer nach Benediktbeuern. Mit dabei war unteranderem der Thomas Maranelli, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pullach, mit seiner Truppe. Ihnen bot sich bei ihrer Ankunft ein erschütterndes Bild: von zerstörten Autos über zersplitterte Fenster und abgedeckte Dächer bis hin zu entwurzelten Bäumen. „Es ist unvorstellbar, es sah aus wie im Krieg“, berichtet Maranelli. „Ich habe kein Haus gesehen, bei dem das Dach noch ganz war.“

Auch an diesem Haus zeigt sich das Ausmaß des Hagelsturms. © Freiwillige Feuerwehr Pullach

Landkreis-Feuerwehren liefern Notdächer und Drehleitern

Rund 80 Prozent aller Häuser seien laut ersten Berichten der Feuerwehr beschädigt worden. Umso dringender waren demnach die Notdächer aus dem Landkreis München von Nöten. Neben der Pullacher Feuerwehr unterstützten Einsatzkräfte aus Oberschleißheim, Neuried, Aschheim, Feldkirchen, Garching, Gräfelfing, Grasbrunn, Taufkirchen und Unterschleißheim die Feuerwehren vor Ort auch am Sonntag bei Räumungsarbeiten.

„Mit der Feuerwehr Osterhofen haben wir gemeinsam zahlreiche Einsätze abgearbeitet und Dächer mit Planen bedeckt“, so Kommandant Maranelli. Von 14 bis 22 Uhr half er mit seiner Truppe die Schäden des Sturms zu beseitigen.

Die vom Hagel stark beschädigte Fassade eines Hauses in Benediktbeuern. Die Rollläden hat der Sturm völlig zerstört. © Pullacher Feuerwehr Überlandhilfe Benediktbeuern nach Unwetter

Noch kein Ende in Sicht

Wie das Landratsamt mitteilt, gibt es für die Feuerwehren aus dem Landkreis aufgrund des anhaltenden Regens weiterhin viel zu tun. 40 Einsatzkräften befinden sich aktuell noch mit mehreren Drehleitern und Löschfahrzeugen im überörtlichen Einsatz.