Fragwürdige Rolle in der Nazi-Zeit: Diskussion um Umbenennung der Bischof-Meiser-Straße geht weiter

Von: Andrea Kästle

Teilen

Eine Diskussion gibt es in Pullach darüber, ob die Bischof-Meiser-Straße umbenannt wird. © Andrea Kästle

Die Diskussion um die Umbenennung der Bischof-Meiser-Straße in Pullach geht in die nächste Runde. Das Geschichtsforum hat sich noch einmal in Quellen zu dem Thema vertieft und die fragwürdige Haltung des Kirchenmanns offenbart.

Pullach - Im Fokus steht dabei das Verhältnis des umstrittenen Kirchenmanns zum Judentum. Angelika Bahl-Benker, Peter Habit und Hans Wiedmeyer haben sich mit einem dreiteiligen Zeitschriftenbeitrag befasst, den Meiser im Sommer 1926 im Nürnberger Evangelischen Gemeindeblatt veröffentlichte, „also zu einer Zeit, als er seine Ansichten ohne Furcht vor staatlichen Pressionen publizieren konnte“, gleichzeitig aber als Direktor des Predigerseminars „überregionale Autorität genoss“.

Bischof spricht von „allergrößtem Schaden für unser Volk“

Hitler hatte damals noch Redeverbot, die Wogen nach der Revolution waren längst geglättet. Trotzdem steckten, so die Vorstands-Mitglieder des Geschichtsforums, die Beiträge Meisers voller in sich widersprüchlicher, „pauschaler Ressentiments“. Meiser schreibt, es würde eine „Rassenverschiedenheit“ geben zwischen „Juden und den Völkern, in deren Mitte sie sich niedergelassen haben“. Wirtschaftliche Macht hätten Juden dank ihrer „meisterhaften Fähigkeit“ darin erlangt, „überall den eigenen Vorteil wahrzunehmen. … Ohne Übertreibung kann man sagen, daß sie sich den Löwenanteil an unserem Volksvermögen gesichert haben“. Juden würden, führt er weiter aus, die Deutschen auch kulturell dominieren, das „Umsichgreifen“ des „jüdischen Geistes“ passiere „zum allergrößten Schaden für unser Volk“.

Bischof Meisers Rolle in der Nazizeit ist umstritten. © mm/Archiv

In den drei Aufsätzen setzt sich der Landesbischof ein für eine „Reinhaltung des Blutes“, schreibt an gegen Mischehen zwischen Deutsch-Stämmigen und Juden, bekennt sich zur „völkischen Bewegung“, die es als Gewinn betrachtete, „wenn unser Volk durch die völkische Bewegung wieder an seine Pflicht gegen die eigene Art und das eigene Blut erinnert wird“. Allerdings lehnte er gleichzeitig Gewalt gegen Juden klar ab, seine Vision war die einer „Judenmission… weil in ihr die Kraft liegt, die Juden auch rassisch zu veredeln“.

Seine Thesen revidiert er auch Jahre später nicht

Nie habe Meiser, führt das Geschichtsforum Pullach dazu aus, seine Thesen, „hinter denen das antisemitische Axiom vom jüdischen Streben nach Weltherrschaft steht“, revidiert. Im Gegenteil, im Januar 1937 schickte er die elf Jahre alten Artikel an seine Dekane. Kurz vorher war Meiser im nationalsozialistischen Hetzblatt „Stürmer“ als „Judenfreund“ bezeichnet worden, das habe er, so das Geschichtsforum, nicht auf sich sitzen lassen wollen. Meiser habe sich zu keiner Zeit öffentlich gegen die Verfolgung der Juden gestellt, nur ein einziges Mal habe er Flagge gezeigt, als die NSDAP in Ansbach aufgerufen hatte zum radikalen Boykott jüdischer Geschäfte, Ärzte und Rechtsanwälte. Jetzt, 1934, warnte Meiser in einem Brief an den bayerischen Ministerpräsidenten Ludwig Siebert doch vor den Ausschreitungen. Begründung: „Die besten Teile der Bevölkerung“ würden durch eine solche Aktion „in einen unerträglichen Gewissenskonflikt … und damit wohl vielfach in eine ablehnende Haltung gegenüber dem heutigen Staat“ gebracht.

Er wusste von Massenerschießungen

Von Massenerschießungen an Juden, schreibt das Geschichtsforum, habe Meiser ab 1939 gewusst, auch den Protestbrief an Hitler, in dem im Juli 1943 sein württembergischer Kollege Theophil Wurm die Verfolgung und Ermordung der Juden verurteilt hat, habe er „auf jeden Fall“ gekannt. Eine Beschlussfassung zu dem Thema wurde in der Gemeinde nun auf Juli verschoben.