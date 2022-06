Chemieriese ist Thema Nummer Eins

Von: Andrea Kästle

Teilen

Tisch des Gemeinderats bei der Bürgerversammlung: Marianne Stöhr und Florian Gehring von den Grünen, der FDP-ler Michael Reich (l., v.l.) sowie Reinhard Vennekold, Angelika Metz und Johannes Schuster, alle WiP. Ansonsten hatten nur etwa 50 Besucher den Weg ins Bürgerhaus gefunden. © Andrea Kästle

Um eine Radlwerkstatt für Geflüchtete, das Bahnhofsgebäude und um zu schmale Radwege ging es bei der Bürgerversammlung in Pullach schon auch. Aber vor allem ging es im Bürgerhaus um den Chemiekonzern am Ort, um United Initiators und dessen Um- und Ausbaupläne.

Pullach - Zweiter Bürgermeister Andreas Most (Pullach Plus), der an dem Abend die erkrankte Rathauschefin Susanna Tausendfreund (Grüne) vertrat, hatte das Ganze in seinem Rechenschaftsbericht nur als einen Punkt unter vielen behandelt. „Big Wings“, wie das Vorhaben firmenintern genannt wird, „bewegt natürlich die Gemüter“, sagte er, das Projekt diene der „Verbesserung der Logistik“ vor Ort. Im Rahmen des Bauleitverfahrens, das die Gemeinde Pullach ja überhaupt nur deshalb aufgelegt habe, um mitreden zu können bei der Neukonzipierung des riesigen Firmenareals, würden die neuen Bebauungspläne gerade erneut öffentlich ausgelegt, der parallel ausgehandelte städtebauliche Vertrag würde im Juli im Gemeinderat vorgestellt.

Viele Anfragen, aber Diskussion dreht sich nur um United

Und auch die ungewöhnlich vielen Fragen, die im Vorfeld der Bürgerversammlung schriftlich ans Rathaus gerichtet worden waren, befassten sich vielfach mit anderen Belangen. Mit zu vielen Zigarettenkippen auf Pullachs Straßen, mit der Lärmschutzwand an der B 11, die nicht jeder gut findet, mit den Energiepreisen, die auch am linken Isarhochufer steigen werden, Geothermie hin oder her.

Aber die Diskussion, die dann folgte, drehte sich bald ausschließlich um den Chemiekonzern in Höllriegelskreuth, der zwar schon seit über 100 Jahren dort ansässig ist, dessen Existenz aber, hat man den Eindruck, manchen erst jetzt aufgefallen ist. Es wurde gefragt, ob United der Gemeinde nicht die CO2-Bilanz vermassele, ob man nicht die sensiblen Isarhang-Quellen, die die Firma zu Kühlzwecken anzapfen darf, selbst viel dringender brauche. Peter Kloeber von der Agenda 21, die das zweite Bürgerbegehren der Bürgerinitiative „Schutz des Isartals“ gegen Big Wings unterstützen will, monierte, die Firma habe bei Rodungen im Gleisbereich der S-Bahn in ihrem eigenen Wäldchen zu viele Bäume entfernt.

Bürgerin fürchtet sich vor Gefahrgut-Verkehr

Dabei zeigte sich ein weiteres Mal, dass es nicht so leicht ist, die Bedenken, die doch einige Pullacher haben mit Blick auf die Firma, auszuräumen. Nachdem einer Frau von Most erklärt worden war, „Big Wings“ werde zu einer Verringerung der Gefahrgut-Transporte von und nach Höllriegelskreuth beitragen, antwortete die Betreffende: „Ich fürchte mich trotzdem vor mehr Gefahrgut-Verkehr.“ Man merkte der Verwaltung dann schon an, dass sie langsam müde wird, immer von neuem zu betonen, dass in der Bauleitplanung die Frage der zulässigen Produktionsmenge nicht verhandelt werden kann. Auch Andreas Most war ein gewisser Überdruss an der Dauer-Debatte, die sich nicht bewegt, anzumerken. Er sagte am Schluss: „Ich bin überzeugt, dass der Gemeinderat seine Arbeit gut macht.“

Aber andererseits ist eben wirklich nicht klar, wie viel United künftig in Pullach produzieren will. Und ob United mit „Big Wings“ mehr Peroxide produzieren können wird. Momentan sind es 60 000 Tonnen, angeblich sind jedoch, wie die Firma erklärt, 136 000 Tonnen genehmigt – was wiederum die Agenda 21 bestreitet.

Sorge um Schaden für die Bürger

Am Ende meinte eine Besucherin: „Ich habe Sorge, dass dort etwas entsteht, was uns schaden kann.“ Mehr Produktion sei einfach nicht gut. Bezüglich United, führte sie weiter aus, nehme die Gemeinde eine Verteidigungshaltung ein, „das ist eine unangenehme Richtung“. Genau das hatte kurz zuvor Gemeinderat Michael Reich von der FDP zu den versammelten Pullachern auch gesagt: Es sei nicht Mosts Aufgabe, die Vorhaben der Firma zu erläutern. „Wenn wir das machen, tappen wir in eine Falle.“