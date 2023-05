Bürgerversammlung: „Pullach ist eine Vorzeigegemeinde“

Von: Andrea Kästle

Alles im grünen Bereich: Besucher im Bürgerhaus vor Natur-Kulisse. © Andrea Kästle

Die Bürgerversammlung in Pullach verlief weitgehende harmonisch. Auch weil, das Streitthema United Initiators weitgehend ausgespart wurde.

Pullach – Dreieinhalb Jahre hat Pullach gerungen um den neuen Bebauungsplan, der die Möglichkeiten und Grenzen des Wachstums im Industriegebiet, auf dem Areal der Chemiefirma United Initiators, regelt. Bei der Bürgerversammlung diese Woche wollten jedenfalls die Besucher dazu nichts mehr wissen.

„Das Thema wird sicher später noch von Ihnen angesprochen“, hatte Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) in ihrem Rechenschaftsbericht zu den rund 50 Pullacherinnen und Pullachern, die außer Gemeinderat und Verwaltungsmitarbeitern erschienen waren, gemeint. Sie hatte das Ganze natürlich auch angeschnitten – und berichtet von den zwei Bürgerbegehren gegen das Bauleitverfahren, die letztlich beide nicht zugelassen wurden. Aber, wie gesagt: Die Endlos-Diskussion, die am linken Isarhochufer geführt worden ist, wollten die Anwesenden nicht weiterführen.

Bürgerversammlung Pullach: „Wenn wir so weitermachen, haben wir in drei Jahren keine Rücklagen mehr“

Stattdessen ging es ihnen darum, dass zu wenig Ärzte auch Kassenpatienten behandeln und barrierefrei erreichbar sind, um die Frage, ob es wirklich eine gute Idee ist, das geplante Familien- und Seniorenzentrum in Großhesselohe zu errichten und nicht in Pullach. Weil die wohlhabende Gemeinde heuer im Haushalt mit 30 Millionen Euro mehr hantiert als 2022, meinte ein Mann: „Wenn wir so weitermachen, haben wir in drei Jahren keine Rücklagen mehr, das sieht nicht gut aus.“ Auch diese Sorge konnte die Rathauschefin ausräumen.

Grüne Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund. © Andrea Kästle

Pullach in Zahlen In Pullach leben derzeit 170 Ukrainerinnen und Ukrainer, die meisten von ihnen, 80 Prozent, sind privat untergebracht. Elf Fahrzeuge wurden letztes Jahr und heuer in die Partnergemeinden auf der anderen Seite der Karpaten überstellt. Der Windpark im Forstenrieder Park ist vermutlich 2025 fertig, zwei Windräder sollen den Bedarf der IEP, die Strom ja auch vermarktet, decken. Bürgerbeteiligung wird es geben. Der CO2-Ausstoß in der Gemeinde beträgt elf Tonnen pro Mensch pro Jahr, was viel ist und an der Industrie liegt. Auch in Pullach gibt es jetzt „urban gardening“, Hochbeete wurden auf dem Areal des Herzoghauses gebaut, Naschhecken gepflanzt. In der Gemeinde engagieren sich „mehrere 100“ Ehrenamtliche, mit denen die Kommune letztens einen Ausflug gemacht hat. Jubiläen der letzten Zeit: Der Hospizverein, gegründet von Altbürgermeisterin Sabine Würthner, wurde 20, das Naturerlebniszentrum auf der Burg Schwaneck 30 Jahre alt. Der Kleidermarkt der evangelischen Kirche feiert nächste Woche 50. Bestehen. Die Polizei-Statistik: 2022 kam es zu 296 Straftaten, darunter 38 schwere Diebstähle, 37-mal Trickbetrug, drei Einbrüche. 155 Unfälle haben sich im Vorjahr in der Gemeinde ereignet.

Ansonsten: steht in Pullach vieles zum Besten, wie man den Ausführungen von Tausendfreund, von Landrat-Vize Christoph Nadler (Grüne) und vom Polizei-Verantwortlichen Andreas Forster entnehmen konnte. „Pullach ist eine Vorzeigegemeinde“, meinte Nadler, nicht nur bezüglich der Geothermie, die bis 2027 alle Haushalte angeschlossen haben will. Sondern auch in sozialer Hinsicht. „Meinungsverschiedenheiten im Gemeinderat gehören zur Demokratie“, sagte er auch, kleine Anspielung an die Endlos-Sitzungen im Gremium.

Bürgerversammlung Pullach: Pullach will bis 2024 klimaneutral sein

Wie die Statistiken von Forster zeigten, sind Einbrüche, Sachbeschädigungen, Unfälle vor Ort tendenziell zurückgegangen: „Es passt eigentlich alles.“ 33,12 Delikte pro 1000 Einwohner kamen im letzten Jahr vor, damit vergleichsweise sehr wenig, in München sind es 54,13. Auch Tausendfreund sagte immer mal wieder in ihrem Vortrag: „Darauf können wir stolz sein.“

Dass im Bürgerhaus mit dem Kunstfoyer ein neues Format eingeführt wurde, dass das Gemeindeleben nach Corona wieder Fahrt aufgenommen hat – auch darauf ging Tausendfreund ein. Es wurden einige Jubiläen begangen in letzter Zeit (Kasten). Ansonsten: Will Pullach bis 2040 klimaneutral sein, weiter werden private Klimaschutzinitiativen großzügig gefördert. Anregung einer Besucherin: dass auch die Anschaffung normaler Räder, nicht nur die von Lastenrädern, bezuschusst wird. Auf den Seitnerfeldern werden robustere Bäume gepflanzt, darunter zwei Esskastanien. Geplante Baumaßnahmen sind: die Schulen, die Freizeitstätte, das Schwimmbad, die Lärmschutzwand, die als erstes fertig werden wird, nämlich noch heuer.

