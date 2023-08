Clara Baesecke gewinnt mit Ensemble „Mosatric“ Preis für Nachwuchsmusiker

Kunst ist anstrengend – aber erfüllend

Von Andrea Kästle schließen

Die Cellistin Clara Baesecke aus Pullach gewinnt mit dem Ensemble „Mosatric“ einen Preis. Die Jury sagt: Diese besondere Musik ist geeignet fürr alle Altersgruppen.

Pullach – Letztens war in der katholischen Kirche in Pullach, in Heilig Geist, ein sehr besonderer Abend. Ein Konzert stand auf dem Programm, mit drei jungen Musikerinnen. Es wurde gesungen und gespielt, gesteppt – auf sehr eigene Art. Mosatric heißt das Ensemble, das unlängst auch einen Preis bekommen hat bei einem Wettbewerb. Eine der Musikerinnen ist in Pullach aufgewachsen: Clara Baesecke, sie spielt Cello. Inzwischen lebt sie in Berlin.

Ihre Eltern, Hedwig Rost und Jörg Baesecke, unterhalten die „Kleinste Bühne der Welt“

Der 27-Jährigen, die gern lacht und auch eine ziemlich ansteckende Lache hat, ist das Künstlerleben quasi in die Wiege gelegt worden. Ihre Eltern, Hedwig Rost und Jörg Baesecke, unterhalten die „Kleinste Bühne der Welt“, sie spielen Theater mit immer sehr gewitzten, oft aus Alltagsgegenständen oder auch einfach aus Papier selbstgemachten Requisiten (wir berichteten). Hedwig Rost spielt auch Geige.

Von der Kunst zu leben ist zwar anstrengend, aber eben auch erfüllend

Clara Baesecke sagt, das sei ihr auf jeden Fall vorgelebt worden daheim: dass es zwar anstrengend, aber eben auch erfüllend ist, von der Kunst zu leben. Theater habe sie aber nie machen wollen. Und überhaupt ging sie nach dem Abi erstmal ein halbes Jahr nach Argentinien, ehe sie dann anfing, Cello zu studieren an der Universität der Künste in Berlin. Inzwischen ist sie an die Musikhochschule in Rostock gewechselt, demnächst macht sie dort ihren Abschluss.

+ Das Ensemble Mosatric beim Auftritt in Pullach: Links Marijn Seiffert, in der Mitte Stelina Apostolopoulou, rechts Clara Baesecke. © Luca D’Agostino/Phocus AGency

Geld verdient sie schon lang nebenher mit ihrem Instrument

Geld verdient sie schon lang nebenher mit ihrem Instrument, immer wieder mal hat sie kleinere Engagements in Kirchen, bei Festen – die in Musikerkreisen lustigerweise „Muggen“ heißen. Zwischendurch war sie an zwei Theaterprojekten beteiligt, die Opern oder auch nur Musik aufführten mit Gefängnis-Insassen. Was, wie sie sagt, „großartig“ gewesen ist und „voll interessant“. „Wann bekommt man sonst schon mal ein Gefängnis von innen zu sehen?“, sagt sie dann und lacht.

Projekt mit Geigerin Marijn Seiffert und Sängerin Stelina Apostolopoulou

Mosatric hat sie mit zwei Kommilitoninnen 2019 gegründet, erst sehr unverbindlich, eine der beiden anderen, die Geigerin Marijn Seiffert, kannte Clara sehr gut, die Sängerin, Stelina Apostolopoulou, kaum. Sie probierten erst aus, was ihnen einfiel, was ihnen gefiel, dann erfuhren sie von dem Wettbewerb. Entschieden spontan, sich zu bewerben. „Wir hatten fünf Tage Zeit, um ein Konzept zu machen. Und unser Repertoire bestand zu dem Zeitpunkt genau aus einem Stück!“ Egal, sie legten sich ins Zeug, fanden auch noch Zeit für ein Fotoshooting – und wurden am Ende wirklich ausgewählt. Das Ganze: ein Wettbewerb für ungewöhnliche Konzertprojekte, mit dem Titel „D-bü“.

Ihr Programm enthält auch Steppeinlagen

Dabei ist ja, was die drei in Folge entwickelten, wirklich nicht 08/15. Ihr Programm enthält auch Steppeinlagen, wobei das Steppen der Geigerin auch als Rhythmus-Vorgabe genutzt wird, bei einem Stück klatschen sie auch den Rhythmus, sehr gekonnt übrigens. Es wird gesungen, es ist mal jazzig, es sind griechische Lieder dabei, weil die Sängerin Griechin ist, aber auch Anklänge an die Renaissance. Clara Baesecke sagt, ganz frei zu improvisieren, sei ihre Sache nicht, sie bräuchte, um Dinge zu entwickeln, Ausgangsmaterial. Aber das Formen von schon Vorhandenem, sodass das irgendwann zum Eigenen wird: Das sei sehr spannend.

Sie bekamen am Ende einen von drei Preisen, mit 4000 Euro dotiert

Der eigentliche Wettbewerb, ein 40-minütiger Auftritt, musste dann Pandemie-bedingt schon online stattfinden. „Das war irgendwie unangenehm“, es fehlte natürlich die Live-Atmosphäre. Sie bekamen am Ende einen von drei Preisen, der Preis war mit 4000 Euro dotiert, zusätzlich bekamen sie Coaching-Sessions gezahlt. Begründung der Jury: Das, was Mosatric spielt, würde alle Altersgruppen ansprechen. Was stimmt – beim Konzert in Pullach war Claras 100-jährige Oma dabei, der die Musik auch bestens gefiel.

Auftritte in Italien, Tübingen, Berlin - und Pullach

Mehrfach haben die drei jungen Musikerinnen jetzt schon Konzerte gegeben, auch in Italien sind sie schon aufgetreten. Nach dem Gastspiel in Pullach hatten sie einen Termin in Tübingen und spielten gleich drauf in einer Kirche in Berlin. Ein Freund, der sie gehört hat, meinte: Auch wenn jede von ihnen noch so sehr beschäftigt ist mit eigenen Projekten oder „Muggen“ – sie dürften Mosatric nie schleifen lassen. Weil ihr kleines Ensemble einfach viel zu viel Potenzial hat.