CSU Pullach bekämpft sich weiter selbst: Geschasster Fraktionschef wird Vize-Bürgermeister

Gegen den erbitterten Widerstand eigener Parteikollegen bekommt Pullach einen CSU-Vizebürgermeister. Dank der Grünen - und einer Portion Losglück.

Pullach – Dass es um die CSU in Pullach derzeit nicht gut bestellt ist, kam nun ein weiteres Mal heraus: bei der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderats. An dem Abend im Bürgerhaus wurde der ehemalige CSU-Fraktionssprecher Andreas Most Zweiter Bürgermeister. Aber vorgeschlagen hatten ihn die Grünen – seine eigene Fraktion sprach sich vor der Wahl gegen ihn aus.

Christine Eisenmann, die gescheiterte Bürgermeisterkandidatin, die erst nicht in den Gemeinderat wollte, ihren Einzug dann aber doch einforderte, erklärte, die CSU habe erst am Abend der Sitzung erfahren, dass Most zur Disposition stehe. Das sei zwar schmeichelhaft, sagte die neue Fraktionssprecherin, die zusammen mit drei weiteren Neuzugängen die Fraktion in eine andere Richtung lenken will. Dennoch unterstütze man Cornelia Zechmeister von der WiP. „Sie hat in den letzten sechs Jahren die Gemeinde gut vertreten“.

Grüne stützen den CSU-Kandidaten, den die CSU nicht stützt

Fabian Müller-Klug hatte für die Grünen erklärt, Most sei der geeignetste Stellvertreter für Rathauschefin Susanna Tausendfreund (Grüne), weil er sich für „christliche wie soziale Belange“ einsetze, „wirtschaftlichen Sachverstand“ mitbringe und „für seine Überzeugungen geradesteht“.

Most hatte sich in den letzten sechs Jahren dadurch ausgezeichnet, dass er themenbezogen abgestimmt hat, von Fraktionszwang oder Blockbildung hält er wenig. Man konnte ihn auch mal überzeugen – oder er hat andere für seine Ansichten zu gewinnen vermocht.

Es folgt ein Wahlkrimi - mit Blumen für die Unterlegene

Was dann folgte, war, wie Susanna Tausendfreund hinterher sagte, ein „Wahlkrimi“. Andreas Most bekam im ersten Wahldurchgang zwar eine Mehrheit von zehn zu neun Stimmen, aber er hätte elf Stimmen gebraucht. Eine Stimme war ungültig gewesen, eine für Michael Schönlein von der SPD abgegeben worden. Die Stichwahl ergab dann ein Patt – bei wiederum einer Enthaltung. Dann wurde gelost, Andreas Most gewann. Die Blumen, die er bekam, überreichte er Cornelia Zechmeister.

Zechmeister wird am Ende Dritte

Die wurde dann trotzdem Bürgermeisterin – Dritte nämlich. Mit elf zu zehn setzte sie sich gegen den SPDler Holger Ptacek durch, der für den Posten von den Grünen empfohlen worden war. Weil er „gut und fest in Pullach verankert ist“ und sich vielfach sozial und kulturell engagiere. Auch hier gab die neue CSU unter Christine Eisenmann eine Empfehlung für Zechmeister ab.

Der ehemalige Fraktionsvorsitzende Andreas Most, der letzte Woche vom Ortsverband auch überraschend seinen Posten als zweiter Ortsvorsitzender entzogen bekam, erhielt nach seiner Wahl Applaus im Gremium. Nur Sebastian Westenthanner, der mit seinem Vater Jürgen Westenthanner zu den CSU-Neuzugängen gehört, saß da, beide Hände auf den Tisch gelegt. Er rührte sich nicht.

