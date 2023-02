Explodierende Müllgebühren in Pullach: CSU will das verhindern

Von: Andrea Kästle

In Pullach wird die Müllabfuhr rückwirkend ab dem 1. Januar 2023 fast doppelt so teuer - die Gebühren steigen um 85 Prozent. Jetzt hat die CSU einen Eilantrag gestellt, der das Ganze abfedern soll. (Symbolbild). © Jan Woitas/dpa

In Pullach wird die Müllabfuhr rückwirkend ab dem 1. Januar 2023 fast doppelt so teuer - die Gebühren steigen um 85 Prozent. Jetzt hat die CSU einen Eilantrag gestellt, der das Ganze abfedern soll.

Pullach - Es hätten sich, schreiben die CSU-Gemeinderäte Christine und Uwe Eisenmann, Benno Schroeder und Sebastian Westenthanner, nach eigener Recherche „neue Gesichtspunkte“ ergeben, weshalb die Angelegenheit noch einmal zu behandeln sei.

Lösungsvorschlag der CSU

Denn die Pullacher Gebühren, die höchsten im Landkreis nach dem neuen Schlüssel, sind auch deshalb so drastisch angestiegen, weil über die Neu-Kalkulation auch aufgefangen werden muss, was in den letzten Jahren an Defiziten eingefahren worden ist. Immerhin 410 000 Euro, von denen die Verwaltung sagte, sie müssten in drei Jahren abgebaut werden. Man habe aber, fand die CSU heraus, dazu vier Jahre Zeit. Zudem könne, wenn eine „Unverhältnismäßigkeit zur Leistung“ vorliege, ausnahmsweise auch die Kommune selbst einspringen, um Löcher in der Kasse zu stopfen – normalerweise ist es so, dass eine Leistung wie die Müllabfuhr immer kostendeckend kalkuliert werden muss.

Erhöhung sozial verträglich gestalten

Zum anderen finden die Christsozialen, dass „die Umstellung der Müllfahrzeuge auf Elektrobetrieb“, die sich die Gemeinde auch schon für heuer vorgenommen hat, jetzt noch nicht erfolgen müsse. Weiteres Anliegen der Antragsteller: „Zum anderen sollten die gewaltigen Erhöhungen sozial verträglich gestaffelt werden.“ Der Antrag wird wohl in der nächsten Sitzung des Gemeinderats am 28. Februar auf der Tagesordnung stehen.

Auch schon in der Sitzung, in der die Müllgebühren am Ende abgesegnet wurden, hatten die Gemeinderäte darüber länger diskutiert. Vielen Fraktionen fiel es schwer, der Erhöhung zuzustimmen, ein FDP-Antrag, der vorsah, „nach Möglichkeiten“ zu suchen, wie „Teilen der Bevölkerung eine Beihilfe“ gewährt werden könne, wurde mit 13 zu sieben Stimmen angenommen.