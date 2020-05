CSU-Vorstand will Eisenmann als Fraktionsvorsitzende

Dass die Turbulenzen um Christine Eisenmann im Nachgang der Wahl auch die CSU spalten, zeigt sich immer deutlicher. Der CSU-Vorstand hat sich jetzt einstimmig hinter die gescheiterte Bürgermeisterkandidatin gestellt und will, dass sie Fraktionsvorsitzende wird.

Pullach– Im Anschreiben der Pressemitteilung der CSU war vom „guten Verhältnis“ der „konservativ Fortschrittlichen aus CSU, WiP und FDP“ die Rede. Das Ganze ist durchaus als Kampfansage zu verstehen an Andreas Most, der die vergangenen sechs Jahre über Fraktionsvorsitzender gewesen ist – und der sich inhaltlich im Lauf der Zeit immer weiter von der WiP entfernt hat. Der Bruch kam mit der Debatte um Sozialwohnungen in der Heilmannstraße, die die WiP hatte verhindern wollen und für die Most sich sehr einsetzte.

Andreas Most selbst hat an der Sitzung nicht teilgenommen, entsprechend sagte er gestern nur: „Ich kann zu den Inhalten nichts sagen.“ Er meinte aber auch: „Ich bin überzeugt, dass meine Fraktion in der abgelaufenen Wahlperiode sehr konstruktiv für Pullach gearbeitet hat. Ich sehe keine Veranlassung, irgendetwas im Nachhinein neu zu bewerten.“

In der Pressemeldung des Ortsvorstands heißt es, man habe „großen Respekt“ für Eisenmann, die, obwohl Vollzeit im Rathaus beschäftigt, alle Hebel in Bewegung setzte, um ihr Gemeinderatsmandat antreten zu können(wir berichteten). Mit dem Halbsatz: „Auch wenn es holprig war...“ wird die Tatsache umschrieben, dass Eisenmann, die mehrfach, aber immer zu spät kündigte, das Rathaus drei Wochen lang auf Trab gehalten hat. Letzter Satz der Pressemitteilung: „Wir halten zusammen.“