Da ist er, der Pullacher Maibaum!

Mit einem Schluck Holzfassbier stoßen die Burschen auf ihren Maibaum an. Am 18. März kommt er nach Pullach. © Burschenverein Pullach

Nach fünf Jahren stellen die Pullacher Burschen wieder einen neuen Maibaum im Ort auf. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Pullach – Nach fünf Jahren stellen die Pullacher Burschen wieder einen neuen Maibaum im Ort auf. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Der alte Maibaum wurde bereits Anfang Dezember umgeschnitten. Kurz darauf fuhren etwa 30 Burschen in aller Früh in den Forstenrieder Park, um bei eisigen Temperaturen einen neuen Baum zu fällen. In Absprache mit dem zuständigen Forstwirt wurde ein würdiger und gerade gewachsener Baum ausgesucht und fachgerecht gefällt, heißt es im Pressebericht der Burschen. Nachdem der Baum noch im Wald gescheppst wurde, stießen die Burschen mit einem Schluck Holzfaßbier auf den ersten Meilenstein des Maibaums 2023 an.

Am 18 März kommt der Baum in den Ort

Der nächste große Schritt soll am 18. März folgen, wenn der Baum in den Ort gefahren wird. Mit einem Pferdezug geht es von Höllriegelskreuth einmal quer durch die Gemeinde zum Wachplatz in der Margarethenstraße. Der Umzug sowie die anschließende Wachhüttn-Eröffnung wird von der Pullacher Blasmusik begleitet. Sobald der Baum gut verstaut in seinem Verschlag angekommen ist, beginnt die sechswöchige Wachzeit.

Wachhütte durchgehend geöffnet

Bis zum Aufstellen am 29. April wird die Wachhütte durchgehend für jeden geöffnet sein. „Die Wachhüttn soll ein Ort des Zusammenkommens sein, wo jeder eine gute Zeit haben kann“, sagt Vorsitzender Moritz Harant. „Natürlich geht es aber auch darum, dass wir als Pullacher gemeinsam darauf schauen, dass der Baum keine Füße bekommt.“ Denn der Maibaum soll schließlich in Pullach bleiben, sodass er am 29. April aufgestellt werden kann. Dann kann gefeiert werden – im gemütlichen Festzelt mit Livemusik am 29. April sowie dem traditionellen Fest am 1. Mai, unter anderem mit dem Tanz der Maimadln und Burschen.

