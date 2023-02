Umstrittenene Infotafeln über umstrittenen Kirchenmann

Von: Andrea Kästle

Der Pullacher Gemeinderat berät heute, ob blaue Infotafeln in der Bischof-Meiser-Straße über den umstrittenen Kirchenmann aufklären sollen.

Pullach – Seit zwei Jahren denkt die Gemeinde Pullach mittlerweile darüber nach, die Bischof Meiser-Straße vor der Haustür umzubenennen. Noch ist dazu kein Beschluss gefasst. Am heutigen Dienstag werden dem Gemeinderat erstmal vier bebilderte, blau unterlegte Texttafeln vorgestellt, die in der Straße, die noch nach ihm heißt, über den streitbaren Kirchenmann informieren sollen. Der Text darauf stammt von der Theologin Nora Schulze, die über Meiser promoviert hat.

Wie das Gremium, das die Tafeln mehrheitlich in Auftrag gegeben hat, dazu steht, wird sich zeigen – das örtliche Geschichtsforum hat vorab allen Gemeinderäten mitgeteilt, dass es mit dem „Denkmal“, das Meiser mit der wirklich großflächigen Darstellung seines Lebens bekommen würde, nichts anfangen kann. Der Text auf den Tafeln, schreiben Angelika Bahl-Benker, Hans Wiedmeyer, Wolfgang Haas und Peter Habit, sei dazu angetan, Meisers „Schweigen zum Rassenmord“, seine „in Teilen sogar ideelle Unterstützung eines menschenverachtenden Systems“ zu rechtfertigen. Angesichts der „Millionen Opfer von Verfolgung, von Gewaltherrschaft und Krieg“ sei das unangebracht. „Der völkisch und rassistisch geprägte Antisemitismus Meisers wird mit konstruierten Erklärungen, gravierenden Auslassungen, historisch nicht haltbaren Umdeutungen und Verweisen auf seine kirchlichen Verdienste ausgeblendet“, heißt es in der Stellungnahme. Dass Meiser in seiner Einstellung Juden gegenüber ambivalent gewesen sei und keine Handlungsalternativen gehabt habe, „stimmt einfach nicht“.

Das steht auf den Infotafeln

Die vier Themen, denen sich die Info-Tafeln widmen, sind Meisers Wirken als Bischof, sein Verhältnis zu den Juden, sein Verhalten nach 1945 und der Umgang mit ihm in der Erinnerungskultur. Als er 1933 zum Landesbischof gewählt wurde, heißt es auf der ersten Tafel, sei er kein Nationalsozialist gewesen, habe aber als „offen für den Nationalsozialismus“ gegolten. Er sei „schnell in Ungnade“ gefallen: „Im März 1934 provozierte er Hitler so, dass dieser ihn als Volksfeind und Vaterlandsverräter beschimpfte.“ Im Oktober 1934 wurde er dann, weil er sich gegen die Gleichschaltung der Landeskirche engagiert hatte, für abgesetzt erklärt und unter Hausarrest gestellt. Massendemonstrationen für den Landesbischof hätten Hitler „einknicken“ lassen. Meiser selbst habe das eigene Handeln nie politisch verstanden – er sei der Ansicht gewesen, dass „die Kirche den Staat nicht destabilisieren“ dürfe. Öffentlichen Protest gegen die Verbrechen des NS-Regimes habe er unterlassen, auch weil er „Schaden für die Kirche“ fürchtete.

Die zweite Tafel nimmt unter anderem Bezug auf die Artikelserie von 1926, in denen Meiser schlimmste antijudaistische Stereotype bediente. Sein Ziel dabei sei gewesen, den Christen „einzuschärfen“, dass sie Juden vor antisemitischer Hetze in Schutz nehmen müssten. Gegen einen Judenboykott in Franken habe er schriftlich protestiert. „Öffentlich aber wagte er es nicht, die NS-Verbrechen an den Juden anzuprangern.“ Er habe 126 Menschen „nichtarischer“ Herkunft das Leben gerettet. Nach dem Krieg habe Meiser Schuldbekenntnisse abgelegt, aber die konkrete Mitverantwortung nie genauer analysiert. Kirchliche Hilfe für überlebende jüdische NS-Opfer sei unter ihm unterblieben, hingegen unterstützte er „kirchlich gebundene NS- und Kriegsverbrecher“.