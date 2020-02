Erfrischend uneins: So lief die Podiums-Diskussion in Pullach

Fünf Kandidaten bewerben sich in Pullach für den Bürgermeisterjob. Zu so gut wie bei allen wichtigen Themen vor Ort haben sie voneinander abweichende Meinungen – wie jetzt eine durchaus lebhaftePodiumsdiskussion mitden Beteiligten zeigte.

Pullach– Das Pullacher Bürgerhaus am Mittwochabend: gerappelt voll, noch im Foyer saßen Leute, die keinen Platz bekommen hatten und verfolgten die Podiumsdiskussion der fünf Bürgermeister-Kandidaten über einen Monitor. Moderator Lars Brunckhorst von der SZ hatte fünf Themenkomplexe angesprochen: das Schwimmbad, die Schulen, die noch freie Bahnhofswiese, den BND und die Tieferlegung der S 7.

Witzig und schlagfertig traten an dem Abend Michael Reich, FDP, und der SPD-Bewerber Michael Schönlein auf – ausgerechnet die beiden, die neben Christine Eisenmann, CSU, noch nicht im Gemeinderat sind und die viele Pullacher noch nicht gekannt hatten. Reich hatte zudem den Mut, Außenseiterpositionen zu beziehen. Er ist für eine Sanierung des jetzigen Freizeitbads. „Nachher bin ich im Foyer, da können Sie mich beschimpfen“, sagte er ins Publikum.

+ Gerappelt voll war der Zuschauerraum im Pullacher Bürgerhaus bei der Podiumsdiskussion. © Andrea Kästle

Amtsinhaberin Susanna Tausendfreund von den Grünen war die Diskussionsteilnehmerin auf dem Podium mit der mit Abstand größten Sachkenntnis. Sie war gelassen und ließ sich auch nicht aus der Ruhe bringen, als Reinhard Vennekold, Herausforderer von der WiP, behauptete, die Gemeinde habe in der Münchner Straße die Radlwege rückgebaut, weil Fahrradfahrer auf der Straße für Verkehrsberuhigung sorgen könnten. Sie stellte nur manches richtig – etwa, dass die Gemeinde eben nicht Bäume fälle, ohne Nachpflanzungen vorzunehmen, wie Vennekold ihr ebenfalls vorgeworfen hatte. Sie sagte: „Ich bin kompromissbereit, ich suche den Dialog.“

Derweil überraschte an dem Abend Christine Eisenmann mit der Idee einer „intelligenten Schulrochade“, von der noch nie die Rede gewesen ist in der Gemeinde. Sie will ein neues Gymnasium bauen – und zwar auf dem Warnberger Feld, das die Gemeinde gern erwerben will, aber noch nicht erworben hat. Grundschule und Mittelschule sollten im Ort bleiben, das Gymnasium auch ein Schulschwimmbad erhalten. Sodann könne man das alte Freizeitbad abreißen und neu bauen.

Schönlein war in Sachen Schulen jeweils für die Maximallösung, „an der Ressource Kinder will ich nicht sparen“. Er sieht das Schwimmbad am ehesten auf der Kuhwiese – wie Tausendfreund auch, die es allerdings noch lieber auf dem Warnberger Feld errichten würde: „Das wäre der Königsweg“, sagte sie, und: „Im ersten Quartal 2020 bekomme ich eine verwertbare Antwort, ob wir das Areal kaufen können.“

Reich dagegen warnte, was die Schulen angeht, vor Gigantismus, „wir müssen nicht jedem pädagogischen Trend hinterher galoppieren“. Auch Vennekold, der wie Eisenmann gegen eine Auslagerung der Mittelschule nach Baierbrunn ist, meinte, man könne kleiner planen. „18 bis 20 Klassenzimmer reichen in der Grundschule locker.“ In Sachen Freizeitbad ist der WiP-Vertreter dafür, auf der jetzigen Liegewiese neu zu bauen, „auch wenn es teurer wird als die anderen Lösungen“. Das Schwimmbad habe für ihn oberste Priorität.

Ebenso gehen die Meinungen der Fünf auseinander, wie man das noch freie Bahnhofsareal gestalten solle. Vennekold will dort für alte Leute bauen, Tausendfreund sieht rund um den Bahnhof eher Geschäfte, im Bahnhof Kultur. Eisenmann will das alte Gebäude den Vereinen zur Verfügung stellen. Schönlein: „Wir brauchen ein Gesamtkonzept, es soll ein Begegnungsraum werden.“ Und Reich: „Mir schweben hier ein Geschäftshaus und seniorengerechte Wohnungen vor.“

