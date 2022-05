Falscher Lehrer fliegt an Grundschule auf

Das Pater-Rupert-Mayer-Schulzentrum in Pullach. © msc

Pullach – Die Polizei hat am Montag einen Lehrer aus der Pater-Rupert-Maier-Schule in Pullach abgeführt. Er hatte sich die Anstellung mit gefälschten Abschlüssen erschwindelt, bis er aufflog.

Seit 1. April war der 23-Jährige in einer dritten Klasse tätig. Weil er mit Abschlüssen von renommierten, ausländischen Universitäten prahlte, wurden Eltern hellhörig. Er gab auch vor, einen Harvard-Abschluss zu besitzen, wie die Pressestelle des erzbischöflichen Ordinariats bestätigt, das Träger der Schule ist. Eltern überprüften die Angaben im Internet und stellten Widersprüche fest.



Als Lehrer und Kollege nicht aufgefallen

Eine 47-Jährige aus dem Landkreis München erstattete Anzeige bei einer Polizeidienststelle im Landkreis. Ermittlungen erhärtete den Verdacht. Als die Polizei den 23-Jährigen am Montag in der Schule aufsuchte, räumte er den Schwindel ein. Die Beamten stellten daraufhin tatrelevante Dokumente sicher.



Schule hatte ihn befristet eingestellt

Laut Polizei ist der Münchner bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Er sei zum 1. April als Aushilfslehrkraft bis 31. Juli eingestellt worden, teilt das Ordinariat mit, insgesamt habe er nur an elf Tagen unterrichtet, sei aber weder in seinem Verhalten gegenüber Schülern noch wegen der Qualität seines Unterrichts auffällig gewesen.



Als Arbeitgeber will das Ordinariat künftig besonders bei ausländischen Referenzen häufiger und genauer nachfragen und generell Einstellungsunterlagen noch eingehender prüfen. Auch im Landkreis Starnberg hatte sich der Schwindler zuvor als Lehrer beworben. mm