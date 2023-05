Menschen helfen, Zusammenhalt leben: Feuerwehr Pullach feiert 150. Geburtstag

Jubiläum

Von Andrea Kästle schließen

Die Freiwillige Feuerwehr Pullach feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen mit großem Programm.

Pullach – 150 Jahre alt wird die Freiwillige Feuerwehr Pullach in diesem Jahr. Und zu diesem besonderen Geburtstag haben sich die Aktiven und Vereinsmitglieder unter Kommandant Thomas Maranelli etwas Außergewöhnliches überlegt. Statt einer Festschrift, wie es sonst üblich ist, hat die Feuerwehr einen professionellen Imagefilm gedreht, der im Rahmen der Festivitäten zu sehen sein wird. Darin erzählen die Feuerwehrleute von Einsätzen, die Bilder mit sich bringen, die man so schnell nicht mehr los wird. Berichten aber auch von netten Begebenheiten – etwa, wie sie kürzlich einen Schwan von der Großhesseloher Brücke zurück ins Wasser befördert haben. Ein Zug hatte wegen des Vogels gestoppt, „Schwäne können nur im Wasser zum Fliegen abheben“, sagt Kommandant Maranelli.

Gute Jugendarbeit

Und natürlich kommt im Film auch das Miteinander in der Truppe, die Kameradschaft, zur Sprache. Die ist bei den Pullachern offenbar so gut, dass sie über eine recht große Jugendabteilung mit 18 Zwölf- bis 18-Jährigen verfügen. Stefanie Tausch (21), die seit fünf Jahren dabei ist, ist sogar von ihrem Studium in Wien zurückgekehrt. Der Zusammenhalt, der im Feuerwehr-Gerätehaus, beim Einsatz, immer spürbar ist, hatte ihr zu sehr gefehlt. Aktuell sind 84 Mitglieder bei der Pullacher Feuerwehr aktiv, die jährlich rund 3000 Einsatz- und nochmal etwa ebensoviele Übungsstunde leisten.

So fing alles an

1873 ist die Feuerwehr Pullach aus der Taufe gehoben worden, von den Landwirten Wilhelm Seitner und Kaspar Kagerbauer. Auch der Fabrikant Adolf Wenz und der Gastwirt Cölestin Holzer gehörten zu den ersten bald 40 Männern, die ausrückten, sobald es irgendwo brannte. Und Karl Ritter, dem damals die Burg Schwaneck gehörte und der sich das leisten konnte, stiftete die Ausrüstung für 30 Floriansjünger. Erstes Fahrzeug: eine mobile Feuerwehrspritze.

+ Gruppenbild mit den Feuerwehrmännern aus den 30er Jahren. Heute sind unter den 84 Aktiven sieben Frauen, und der Nachwuchs ist sogar zur Hälfte weiblich. © Feuerwehr Archiv

Die Einsätze damals wurden nicht aufgeschrieben, sie lassen sich, steht in der letzten Chronik, die sich die Feuerwehr im Jahr 1998 geleistet hat, „lediglich an erhalten gebliebenen Bierrechnungen nachweisen“. Für einen Einsatz in Solln erhielten die Pullacher 1886 etwa 60 Liter Freibier. Im Jahr drauf fand zum ersten Mal ein Feuerwehrball statt.

Besondere Einsätze

Weitere Einsätze, bei denen die Pullacher Retter die Gemeinde und ihre Bewohner teils unter hochgefährlichen Bedingungen vor Schlimmerem bewahrten: der Brand in der Klinkersteinfabrik Wenz 1899, zwei Großfeuer beim Seitner (1911 und 1928), mehrfach Feuer im Industriegebiet (1911 und 1963 bei Linde, 1930, 1955, 1971 und 1982 in den Elektrochemischen Werken beziehungsweise bei Peroxid). 1931 ein Brand im Unterreiter-Ökonomiegebäude.

Zu der Zeit, zwischen den Kriegen, verfügte man neben der alten Saug- und Druckspritze, verschiedenen Leitern, 250 Meter Schlauch auch über eine moderne Auto-Motorspritze. Ab 1924 wurden die Beteiligten über eine „elektrische Sirene“ alarmiert, nicht mehr über die Kirchenglocken.

+ Das alte Feuerwehrgerätehaus, 1907 gebaut, mit dem Fahrzeugbestand von 1960. Ecke Schulstraße / Johann-Bader-Straße. © Feuerwehr Archiv

Maibaumklau vereitelt

1951 war es die Feuerwehr, die verhinderte, dass die Grünwalder den Pullachern ihren Maibaum klauten – der Rabenwirt hatte kurzerhand die Floriansjünger alarmiert, was nur deshalb nicht zu Streit führte, weil Bürgermeister Vormbrock noch in der Nacht den verhinderten Dieben 50 Mass Bier ausgab.

+ Am 17. Oktober 1970 feierlich geweiht und übergeben: das neue Feuerwehrgerätehaus gegenüber der Mittelschule. © Feuerwehr Archiv

1966 verkeilten sich drei Flöße auf der Isar, zehn Jahre später dann Großeinsatz im Berchmanskolleg, wo der Sohn des Hausmeisters den Dachstuhl in Brand gesetzt hatte, schließlich 1978: der Brand in den Bürgerbräu-Terrassen, der die beliebte Ausflugs-Gaststätte komplett zerstörte. Und einen der wichtigsten Bausteine der Pullacher Ortsmitte einfach wegradierte.

Besonderes Gefühl

„Wenn man merkt“, sagt Maranelli, der 45 Jahre alt ist und seit 31 Jahren der Feuerwehr angehört, „wie man Menschen helfen kann, dann ist das ein schönes Gefühl.“ Benno Schroeder (59), Mitglied seit 13 Jahren und Vorsitzender des Feuerwehrvereins, meint: „Man erreicht gemeinsam etwas.“

Stefanie Bauer, 26 Jahre alt und seit zwei Jahren aktiv dabei, hat erst an Weihnachten eine ältere Dame gerettet, die eingeschlafen war, während die Weihnachtsdeko auf dem Tisch längst in Flammen stand. Sie sagt: „Hier bildet sich eine ganz andere Art von Freundschaften.“

Jubiläumsprogramm

Die Geburtstagsfeier der Pullacher beginnt am Freitag, 19. Mai, mit einem internen „Ehrenabend“, bei dem verdiente Floriansjünger ausgezeichnet werden. Am Samstag, 20. Mai, sind dann zwischen 11 und 16 Uhr alle Pullacherinnen und Pullacher eingeladen auf die Seitnerfelder. Wo es Vorführungen und „Darstellungen unserer technischen Möglichkeiten“ gibt, inklusive einer Oldtimer-Ausstellung. Ab 20 Uhr ist Party im Bürgerhaus mit der Band „Nachtstark“. Karten kosten 15 Euro, Vorverkauf über die Apotheken.