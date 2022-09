Besucheransturm bei der Feuerwehr Pullach

Von: Patricia Kania

Rund 700 Besucher kamen zum Tag der offenen Tür der Feuerwehr Pullach. © Feuerwehr Pullach

Mehr als 700 Besucher sind am Samstag zum Tag der offenen Tür der Feuerwehr in Pullach geströmt. Kein Wunder, hatte die Feuerwehr doch ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt.

Pullach - An verschiedenen Ständen von THW, Polizei und Jugendfeuerwehr konnten sich die Besucher informieren. Für Nervenkitzel in luftiger Höhe sorgte die Fahrt mit der Drehleiter. Außerdem konnten sich die Besucher bei Führungen die Räume des Feuerwehrhauses ansehen und bei Schauübungen erleben, wie versiert die Jugendfeuerwehr bereits ist, wenn es um das Löschen eines Hüttenbrandes geht. Inzwischen dürfen auch schon Jugendliche ab zwölf Jahren bei der Feuerwehr mitmachen.

Die Jugendfeuerwehr zeigt ihr Können beim Löschen eines Brandes. © Feuerwehr Pullach

Schauübungen und wertvolle Tipps

Darüber hinaus demonstrierten die Feuerwehrleute, wie ein Einsatz bei einem Verkehrsunfall abläuft. Wissenswert waren die Tipps der Einsatzkräfte, wie man sich bei einem Fettbrand richtig verhält. Spannend war auch die Vorführung der beiden Modellbauer Herrmann und Tobias Popp, die die Leistungsfähigkeit ihrer selbstgebauten Fahrzeuge demonstrierten.

Fünf neue Einsatzfahrzeuge gesegnet

Höhepunkt dieses Tages war aber auch die Segnung von fünf neuen Einsatzfahrzeugen, die bereits in den vergangenen vier Jahren in Dienst gestellt wurden. Pandemiebedingt fand die Segnung der Fahrzeuge durch die Pfarrer Wolfgang Fluck (katholisch) und Martin Zöbeley (evangelisch) erst jetzt statt. Dabei handelt es sich um ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, ein Wechselladerfahrzeug mit Kran, einen Versorgungs-Lkw und und zwei Einsatz-Pkw. Alle Fahrzeuge haben sich laut Kommandant Thomas Maranelli bereits im Einsatz bewiesen. Er bedankte sich für die Unterstützung der Gemeinde. „Gutes Werkzeug ist Gold wert, so können wir unseren Bürgern noch besser und schneller helfen“, so Maranelli.