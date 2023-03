Wo und wie groß? Geteilte Meinung über neues Familien- und Seniorenzentrum in Pullach

Von: Andrea Kästle

Hier an der Kreuzeckstraße 21 will die Gemeinde ein Familien- und Seniorenzentrum errichten. Das Anwesen wird momentan von ukrainischen Kriegsgeflüchteten bewohnt. © Andrea Kästle

Über Standort und Ausmaße des neuen Familien- und Seniorenzentrums gehen in Pullach die Meinungen auseinander.

Pullach – Die Gemeinde Pullach will ein Familien- und Seniorenzentrum errichten. Die Verwaltung und auch Teile des Gemeinderats haben dafür ein Grundstück in Großhesselohe ins Auge gefasst, die Kreuzeckstraße 21, direkt am Wöllner Platz, gleich bei der S-Bahn. Die Fläche gehört der Gemeinde. Allerdings finden die Fraktionen von WiP, CSU und FDP: „Das ist der falsche Standort“, wie Cornelia Zechmeister (WiP) in der Sitzung sagte.

Verwaltung würde gerne gesamtes Grundstück ausnutzen

Dabei geht es gar nicht nur um den Ort, sondern eher um die Ausmaße, die das Projekt annehmen soll. Verwaltung, Grüne und SPD wollen, dass das Grundstück so gut ausgenutzt wird wie möglich, um unten, wo Kinderbetreuung stattfinden soll, viele Kinder über eine Großtagespflege betreuen lassen zu können. Und obendrein fänden in dem Gebäude dann auch noch sieben Wohnungen Platz, die ja auch dringend gebraucht werden. Den Platz auszuschöpfen, sei „sinnvoll“, meinte Fabian Müller-Klug (Grüne). Holger Ptacek, SPD, schloss sich ihm an: „Wenn wir kleiner bauen, wird jeder einzelne Quadratmeter teurer.“

Gegenwind

Cornelia Zechmeister sagte hingegen, sie sei „nicht bereit“, auch auf diesem Grundstück zu bauen, was geht. „Wenn überhaupt“, sei sie nur dafür zu haben, eine kleinere Variante zu verwirklichen, die die Verwaltung alternativ vorgestellt hatte. Die sieht dann nur noch zwei Wohnungen vor, die Kinderbetreuung würde auf eine Fläche von 152 statt 210 Quadratmeter reduziert. Im ersten Obergeschoss stünden für Familien und Senioren nur noch 155 Quadratmeter statt der 250 Quadratmeter, die die große Variante bieten würde, zur Verfügung.

Bürgermeisterin verteidigt Pläne

Christine Eisenmann, CSU, und Michael Reich, FDP, gaben Zechmeister Recht. Eisenmann findet den Standort unpassend, „wir sollten über die Lage Herzoghaus nachdenken“ - also Pullacher Ortsmitte. Reich: „Wir sollten uns keine Sonderrechte herausnehmen“, für die großzügige Ausführung bräuchte man eine Ausnahme vom Bebauungsplan. Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) hielt dagegen: Es sei ein Unterschied, ob eine Flache für Privatzwecke bebaut werde oder darum, dem Allgemeinwohl zu dienen. Bedarf an Betreuung von Kleinkindern sei nun mal vorhanden. Das Projekt sei von hohem sozialen Interesse. Gerade am Grundelberg, also nah am Wöllner Platz, wohnen viele alte Leute. Fabian Müller-Klug sagte: „Wir sollten hier kein künstliches Gegeneinander heraufbeschwören.“ Beschlossen wurden noch nichts.