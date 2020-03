Die Wahl zwischen zwei Damen

Pullach: Grüne Amtsinhaberin Tausendfreund tritt in der Stichwahl gegen CSU-Frau Christine Eisenmann an.

Pullach – Vor sechs Jahren ist Susanna Tausendfreund mit 70 Prozent aus der Stichwahl hervorgegangen. Gegen den Kandidaten der CSU, Andreas Most. Jetzt, nach ihrer ersten Legislaturperiode als Bürgermeisterin von den Grünen in Pullach, muss sie sich wieder behaupten gegen die CSU. Diesmal ist es Christine Eisenmann, eine Mitarbeiterin aus dem Rathaus, die zweite Leiterin der Bautechnik, die sie herausgefordert und den Einzug in die Stichwahl geschafft hat. Drei weitere Bewerber ums wichtigste Amt im Rathaus sind in der ersten Runde rausgeflogen.

Tausendfreund: Meine ganze Kraft geht momentan ins Corona-Management

„Ich hoffe sehr, dass meine Tätigkeiten der letzten Jahre gewürdigt werden. Mein Einsatz ist sehr hoch gewesen“, sagt Susanna Tausendfreund dieser Tage. Trotz „schwieriger Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat“ habe sie viele Projekte verwirklichen oder aufs Gleis setzen können. Im ersten Wahlgang habe sie mit über 43 Prozent schon drei Prozentpunkte mehr bekommen als vor sechs Jahren im ersten Anlauf, „ein sehr gutes Ergebnis“. Für Wahlkampf zwischen den Wahlgängen habe sie jetzt freilich überhaupt keine Zeit gehabt: „Meine ganze Kraft geht momentan ins Corona-Management.“

SPD spricht sich für Tausendfreund aus

Unterstützt wird Tausendfreund neben vielen prominenten Pullachern, die sich im Isar-Anzeiger für sie ausgesprochen haben, unter anderem auch von Holger Ptacek und Michael Schönlein, den beiden SPDlern, die dem nächsten Gemeinderat angehören werden.

Michael Schönlein selbst hatte auch als Bürgermeister kandidiert. Die Genossen sagen: „Die Grünen stehen den Sozialdemokraten einfach näher.“ Holger Ptacek meint zudem, die Gemeinde brauche vor allem „Kontinuität“, um nicht wieder bei allen Themen „bei Null“ anfangen zu müssen.

WIP und FDP unterstützen Christine Eisenmann

Christine Eisenmann konnte im ersten Wahlgang 22,99 Prozent für sich verbuchen. In der zweiten Runde weiß die CSU-Frau die beiden anderen Fraktionen im Gremium, die WiP (Unabhängige Wählervereinigung „Wir in Pullach“) und die FDP, die beide mit ihren Bewerbern um den Rathaus-Chefsessel nicht landen konnten, auf ihrer Seite. Und rechnet sich deshalb Chancen aus: „Ich gehe mit großer Hoffnung rein am Sonntag“, sagt sie selbstbewusst, sie habe „alles getan, was in meiner Macht steht“, um zu gewinnen.

Dabei begründet die FDP den Schulterschluss mit der CSU damit, dass man sich, wie Alex Betz in einer Presseerklärung schreibt, „sofort auf die Umsetzung“ zweier „Themenbereiche“ einigen hat können. Beide Fraktionen wollen ein schnelles Glasfasernetz realisieren – und außerdem wieder rückgängig machen, was im letzten Gemeinderat beschlossen worden ist: Dass nämlich das Bahnhofsareal nach und nach und nicht im Ganzen überplant werden soll. Die WiP war aber genau für diesen Beschluss gewesen. Für deren Fraktion sagt Reinhard Vennekold: „Ich wollte immer den Wechsel, deshalb bin ich ja auch selbst angetreten. Jetzt unterstütze ich also auch die Gegenkandidatin.“

