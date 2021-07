Schlauchbootfahrer von Hubschrauber gerettet

Pärchen aus misslicher Lage befreit

Von Martin Becker

Hilferufe aus der Isar: Ein Pärchen steckt am Montagnachmittag mit seinem Schlauchboot am Großhesseloher Wehr bei Pullach fest - ein Hubschrauber muss zur Rettung ran.

Pullach – Zwei havarierte Schlauchbootfahrer mussten am Montagnachmittag mit Hilfe eines Hubschraubers aus der Isar bei Pullach gerettet werden. Um 14.30 Uhr ging bei der Feuerwehr durch Passanten der Alarm ein, dass sich am Großhesseloher Wehr ein Schlauchboot mit zwei Insassen verfangen hatte. Während der Mann es schaffte, die Spundwände der Wehranlage zu erklimmen, klammerte die Frau sich verzweifelt am in der Strömung schaukelnden Schlauchboot fest.Per Rettungshubschrauber und Winde wurde die Frau aus ihrer misslichen Lage befreit; den Mann holte die Freiwillige Feuerwehr Pullach mittels einer Steckleiter und mit Sicherung nach oben.

+ Der gesunkene Wasserstand verhindert Schlimmeres – sonst wäre das Boot übers Wehr gespült worden. © Thomas Gaulke

Glück gehabt: Wasserstand verhindert Schlimmeres

„Beide blieben glücklicherweise unverletzt“, berichtet der Stellvertretende Feuerwehr-Kommandant Thomas Maranelli, der den Einsatz leitete. Die beiden Schlauchbootfahrer, etwa Mitte Dreißig, hätten „Glück gehabt“, dass das Hochwasser nicht mehr so stark war wie ein paar Tage zuvor: „Sonst hätte es sie übers Wehr gespült und die Sache wäre anders ausgegangen.“ Grundsätzlich, so Thomas Maranelli, „war das Boot geeignet“, auch sei „kein Alkohol im Spiel gewesen, insoweit alles in Ordnung“.

+ Per Hubschrauber muss die weibliche Insassin des Schlauchboots in Sicherheit gebracht werden. © Thomas Gaulke

Bootstour erlaubt, aber nicht ratsam

Und die Bootsfahrt sei inzwischen wieder erlaubt gewesen – aber nicht empfehlenswert: „Persönlich würde ich sowas in dieser Situation niemals machen, denn die Strömung in diesem Bereich ist sehr stark, und wer es nicht schnell genug an die Seite schafft, gerät schnell in einen Strudel.“ Kritische Töne klingen auch in der Pressemitteilung der Berufsfeuerwehr München an, in der es heißt: „Kaum sind die schlimmsten Unwetter verzogen, unterschätzen viele Wassersportler die immer noch schnelle Fließgeschwindigkeit der Isar.“