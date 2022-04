Infotafel soll über umstrittenen Bischof aufklären

Von: Andrea Kästle

Teilen

Auch wenn noch nicht klar ist, ob die Bischof-Meiser-Straße in Pullach umbenannt wird: Eine Tafel, die informiert über den streitbaren Kirchenmann, wird in der Gemeinde auf jeden Fall aufgestellt. © Andrea Kästle

Auch wenn noch nicht klar ist, ob die Bischof-Meiser-Straße in Pullach umbenannt wird: Eine Tafel, die informiert über den streitbaren Kirchenmann, wird in der Gemeinde auf jeden Fall aufgestellt.

Pullach - Ebenfalls soll es eine Informationsveranstaltung geben über ihn und seine Haltung in der NS-Zeit. Und die Pullacher Schriftenreihe, die sich mit Straßennamen im Ort befasst, wird auch aktualisiert. All das hat der Gemeinderat jetzt mit großer Mehrheit und auf Antrag von drei Vertretern von SPD, Grünen und Pullach Plus beschlossen.

FDP-Rat: „Informationstafel für einen Antisemiten katastrophal“

Dabei wird über Größe, Art und Aufstellungsort der Info-Tafel im Juli entschieden, in derselben Sitzung, in der es auch darum gehen soll, ob nun die Straße ihren Namen behalten soll oder nicht.

Wenig Verständnis zeigte nach der Sitzung Angelika Bahl-Benker vom Geschichtsforum, das die Diskussion über den Straßennamen ursprünglich angestoßen hatte: „Für uns wäre ein Denkmal in jedem Fall entbehrlich. Der Mann hat mit Pullach nichts zu tun. Warum soll die Gemeinde in ihn soviel Arbeit investieren?“ Ähnlich argumentierte in der Deutlichkeit bei der Sitzung nur Michael Reich von der FDP. Er sagte: „Ich halte eine Informationstafel für einen Antisemiten für katastrophal.“ Wenn Pullach informieren wolle über einen Protagonisten, dann doch über Hans Keis. Auch nach dem ist eine Straße in der Gemeinde benannt. Keis war Bürgermeister in der NS-Zeit, er hat verhindert, dass Pullach eingemeindet wurde und sich ansonsten mit dem Regime arrangiert.

Gespaltene Meinungen

„Wir wollen ein Auslöschen verhindern“, erläuterte derweil Renate Grasse von den Grünen ihre Beweggründe, den Antrag mitzutragen. Sie sei im Gegensatz von Mit-Antragsteller Holger Ptacek (SPD) für die Umbenennung. Information über den Geistlichen, der in den 20er Jahren schlimmste antisemitische Äußerungen formuliert und die dann nie zurückgenommen hat, seien einfach wichtig, vor allem, weil „Antisemitismus wieder eine erschreckend hohe Rolle spielt“.

Christine Eisenmann (CSU) sagte, sie befürworte eine Infoveranstaltung über Meiser, habe aber „ein Problem mit der Gedenktafel“. Alexander Betz, FDP, meinte, man müsse aufpassen, Haltungen zu „verdammen, die heute nicht mehr unseren Moralvorstellungen entsprechen“. Auch sein Urgroßvater sei Bürgermeister gewesen in der NS-Zeit und habe sich zwar distanziert von den Machthabern – aber weniger als möglich war. Betz ist gegen die Straßen-Neubenennung und für Infos „ohne großen Aufwand“. Ewa über einen QR-Code. Cornelia Zechmeister, WiP, schloss sich ihm an, sie fand eine umfangreiche Tafel über Meiser „kontraproduktiv“, auch sie ist gegen die Straßen-Umbenennung: „Das ist für die Anlieger ein hoher Kostenaufwand.“

Information statt Gedenken

Derweil sagte Holger Ptacek von der SPD, der die ganze Diskussion noch einmal aufgerollt hatte, nachdem der Gemeinderat im April 2021 die Umbenennung schon beschlossen hatte: „Meiser ist kein ätzender Fall von Antisemitismus.“ Dass die Tafel über Meiser, die letztlich mit 14 zu sieben Stimmen beschlossen wurde, der Information dienen soll und nicht dem Gedenken: meinte schließlich noch Fabian Müller-Klug von den Grünen. Für eine Infoveranstaltung sprach sich der Gemeinderat einstimmig aus, ebenso für die Aktualisierung der Schriftenreihe.