Alle wollen wieder nach Hause

Eine Prise Liebe und Heimweh: Kochen mit Ukrainern bringt bewegende Geschichten auf den Tisch

Von: Andrea Kästle

Teilen

Die drei Familien und Vasylyna (3.v.l. hinten) am gedeckten Tisch. Essen und Geselligkeit - das gehört in der Ukraine zusammen. Auf dem Tisch hinten der Schokokuchen von Lena, den es an dem Abend ebenfalls gab. Die süßen Wecken in der Glasschale hinter der orangenen Schüssel sind aus Hefeteig, gefüllt mit Zimt, Nüssen, gesalzenem Karamelle. © Andrea Kästle

Beim gemeinsamen Kochen mit Ukrainern in Pullach kommen nicht nur landestypische Speisen, sondern auch bewegende Geschichten auf den Tisch

Pullach – Als Oksana gerade dazu ansetzt, die Wareniki in viel Butter und Speck zu schmelzen, schaut Barbara Kammerer-Fischer vom Partnerschaftenverein auf und lacht: „An Kalorien dürfen Sie heute nicht denken.“ Man ist zu Gast bei drei ukrainischen Müttern, die sich zum Zweck des gemeinsamen Kochens bei Oksana eingefunden haben in der Hausmeisterwohnung der Pater-Rupert-Mayer-Schulen.

Und nein, es gibt nicht nur die berühmten Teigtaschen mit drei verschiedenen Füllungen. Die Damen haben auch für Vor- und Nachspeisen gesorgt. Und am Ende, nach einem mehrstündigen, sehr bewegenden Abend und mehrfach auf „Druschba“, die Freundschaft, angestoßen wurde mit rotem Sekt, ist es so, wie es sich gehört nach einem Essen „wie es bei uns üblich ist“.

Zweifache Mutter musste aus Privatunterkunft raus

Das Essen war geplant gewesen als Sommer-Event, verschob sich aber unter anderem wegen Corona immer wieder. Inzwischen wohnt Oksana gar nicht mehr allein mit ihren 15-jährigen Zwillingstöchtern in der Wohnung, vor einer Woche wurde hier zusätzlich Natascha einquartiert, die auch zweifache Mutter ist und aus ihrer Privatunterkunft raus musste. Außerdem dabei: Lena, die noch privat untergebracht ist mit zwei Kindern, und Vasylyna, die Deutschlehrerin ist, hier Deutschkurse gibt, auch aus der Ukraine kommt und mit ihrer kleinen Tochter bei Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund wohnt. Sie dolmetscht den ganzen Abend.

Gespräche drehen sich um die Ukraine

Man lernt als erstes, wie man die Teigtaschen, die später mindestens fünf Minuten in sprudelndem Wasser gekocht werden, füllt und so verschließt, dass der Rand schön aussieht und natürlich auch nicht aufplatzt. Die Füllungen bestehen einmal aus Kraut mit Karotten, sind einmal ein Kartoffel-Mix, außerdem Quark mit Ei. Die Quarktaschen werden hinterher in Honig und Butter geschwenkt – und nicht in Butter und Speck. Während des Essens drehen sich die Gespräche vorwiegend um die Ukraine. In der nichts mehr ist, wie es war, in der „wir Ukrainerinnen“, wie die Vier gern sagen, Freunde, die zufällig vorbeikommen, immer auch gleich zum Essen einladen. In der am liebsten großer Runde mit der Familie gegessen wird, in der zu jedem Rezept unbedingt, wie Oksana sagt, „eine Prise Liebe“ gehört.

Oksana (r.) und Natascha beim Füllen der Wareniki. Die werden traditionell in der Ukraine am 13. Dezember gegessen. © Andrea Kästle

„Wir haben die Ukraine verlassen, um unsere Kinder zu schützen“

Sie alle, die aus der Gegend um Baryschiwka, der Pullacher Partnergemeinde, kommen, die sehr früh direkt betroffen war von Putins Krieg, hatten dort ihren Beruf. „Wir hatten Autos, Häuser und Hobbys“, sagt Natascha. „Wir sind nicht“, ergänzen die anderen, „geflohen, weil wir uns ein besseres Leben gewünscht hätten. Wir haben die Ukraine verlassen, um unsere Kinder zu schützen“. Und alle haben es sich durchaus reiflich überlegt, das Ganze mit den Männern, die bleiben mussten, besprochen. Bei Oksana schlug einen Tag, nachdem sie sich mit ihren Mädchen auf den Weg gemacht hatte, in unmittelbarer Nähe ihres Hauses eine Bombe ein. Lena, die im 15. Stock eines Hochhauses wohnte, beobachtete tagelang rundherum Explosionen, dann beschloss auch sie, zu gehen. Sie hatten die Nächte angezogen in ihren Betten verbracht, bei offenem Fenster, um die Sirenen zu hören – und jede Nacht mussten sie mehrmals in den Keller laufen.

Nataschas Mann ist beim Militär. Auch er war irgendwann der Ansicht: „Bring dich und die Kinder in Sicherheit!“ Kurz vorher war eine andere Familie, die mit dem Auto aus Baryschiwka rauszukommen versucht hatte, beschossen worden. Keiner der Beteiligten überlebte.

Wie ein Halbmond geformt mit schmackhafter Fülung: So sieht ein Warenik im Idealfall aus. Jetzt muss es nur noch im Wasser garen. © Andrea Kästle

Alle wollen wieder nach Hause

Barbara Kammerer-Fischer berichtet derweil, dass inzwischen 160 Geflüchtete aus der Ukraine in Pullach aufgenommen wurden, „das Schwierigste ist, Wohnungen zu finden“. Oksana erzählt von dem Beauty-Salon, den sie vor dem Krieg aufgemacht hat, sie zeigt auf dem Handy die Kuchen, die sie „nur zum Spaß“ gebacken hat zu den verschiedensten Gelegenheiten und die jeder gehobenen Konditorei zur Ehre gereichen würden. Sie und ihre Freundinnen sagen, nie hätten sie gedacht, dass es im zivilisierten 21. Jahrhundert noch einmal Krieg geben könne. Und sie fügen hinzu: „Wir warten auf das Ende des Krieges, wir wollen nach Hause.“

Auf dem Baryschiwka-Platz für den Frieden beten

Natürlich, sie haben sich hier eingerichtet so gut es geht. Kathi, Lenas große Tochter, die zuhause Marketing studiert hat und hier jetzt im Integrationskurs sitzt, hat in Pullach einen Spielplatz entdeckt, auf den sie gern geht. Weil es ruhig ist dort, weil es Hängematten gibt. Jeden Sonntag um 17 Uhr trifft man sie alle miteinander an auf dem Baryschiwka-Platz der Gemeinde, der inzwischen über und über mit Fahnen und Blumen geschmückt ist, wo sie zusammen mit den Pullachern für den Frieden beten. Täglich telefonieren sie mit ihren Männern, oft mehrfach, Oksana hat den 30. Hochzeitstag mit ihrem Mann online gefeiert. Wenn man das so nennen kann.

Die Kinder gehen jetzt hier zur Schule. Aber als die jüngere Tochter von Lena sich vom Papa etwas wünschen durfte, ließ sie sich keine Spielsachen schicken. Sondern eine Trachtenbluse, gelb und bunt bestickt, wie sie sie daheim tragen.