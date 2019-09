Konsuln äußern sich bei Empfang zu ihrer Arbeit

Landrat Christoph Göbel hat zum ersten Konsulatentreffen nach Pullach eingeladen. Dabei erzählten die Konsuln von ihrer Arbeit.

Pullach – Flotte Musik von den Sauerlacher Südsaitn. Stehtische, weiß gedeckt, mit Blumen versehen. Eine Frau in einem langen roten, asiatisch anmutenden Kleid. Um sie herum: zig Vertreter aus aller Welt. Sie stammen aus Indien, Pakistan und Belgien. Zu Gast sind sie bei Christoph Göbel (CSU). Zum ersten Mal hat der Landrat Honorar- und Berufskonsuln aus ganz Bayern zum Empfang nach Pullach eingeladen.

Große Reden werden an diesem Abend auf der Burg Schwaneck nicht gehalten. Es sollen „Brücken gebaut werden“, sagt Göbel, dem, ehe der inoffizielle Teil beginnt, Friedemann Greiner, der Generalsekretär des Consular Corps, bescheinigt, „eine enorm wichtige Arbeit“ zu leisten, was die Integrationspolitik angeht.

Menschen aus 171 Länder leben im Landkreis München verteilt

Wie bunt der Landkreis ist, davon können die Gäste sich anhand von Grafiken und Statistiken auf Schautafeln überzeugen. 350 000 Einwohner haben die 29 Gemeinden im Landkreis München, unter ihnen 68 000 Menschen, die aus 171 Ländern kommen und keine doppelte Staatsbürgerschaft besitzen. Die meisten von ihnen, nämlich 5976, stammen ursprünglich aus Kroatien, gefolgt von 4980 Italienern, 4954 Österreichern, 4625 Rumänen.

Etwa 120 Konsulate gibt es in Bayern, im Landkreis München befindet sich davon jedes zehnte. Zwölf Geschäftssitze von Honorarkonsuln sind hier zuhause, außerdem noch das afghanische Generalkonsulat, das in Grünwald beheimatet ist und vor kurzem Schlagzeilen machte, weil zweimal hintereinander Straftäter über ein offenes Klofenster dort geflüchtet waren.

In Pullach werden wichtige internationale Beziehungen geknüpft

Die meisten diplomatischen Vertretungen sitzen in Pullach, wo die Konsuln im Namen von Barbados, Pakistan, den Philippinen und Togo wirtschaftliche Beziehungen knüpfen und die Kultur ihres Entsenderstaates hierzulande bekanntmachen. Außerdem wohnt in der Isartalgemeinde Christian Klima, Honoralkonsul von Belgien, der 15 Jahre lang Vertrauensanwalt des belgischen Königshauses gewesen ist, ehe er vor sieben Jahren in den diplomatischen Freiwilligendienst wechselte. Anwalt ist er freilich immer noch, allerdings nicht mehr für die belgische Krone. Sondern unter anderem für die demokratische Republik Frankreich als „Avocat à la Cour de Paris“. Sieben Mitarbeiter, berichtete Klima, hat die belgische Wirtschaftsvertretung in München. Drei bis vier Stunden ist er pro Woche im Auftrag seines Lieblingslandes im Einsatz. Auch Pässe stellt sein Büro in Notfällen aus.

+ Gastgeber: Landrat Christoph Göbel und Ehefrau Ochmaa begrüßen die Gäste in der Burg Schwaneck. © Andrea Kästle

Viel unterwegs ist unterdessen Christian Poetis, der seit 2009 die Interessen Pakistans in Bayern vertritt. Fünf- bis zehnmal im Jahr fliege er in den südasiatischen Staat, der in den letzten Jahren immer wieder von terroristischen Anschlägen gebeutelt wurde. Eins seiner Hauptziele sei, deutsche Unternehmer davon zu überzeugen, in Pakistan zu investieren. Das Land sei, berichtet Poetis nicht ohne Stolz, der weltgrößte Hersteller von Lederfußbällen, außerdem einer der größten Lieferanten von Baumwolle.

Junge Inder kommen gerne nach München zum Studieren

Plötzlich munteres Winken. Klima und Poetis haben ihren indischen Kollegen ausgemacht, den Generalkonsul Sugandh Rajaram, dessen Büro sich zwar in München befindet, der aber in Grünwald auf der anderen Isarseite wohnt. Er hat bereits in New York, Jakarta, Moskau gelebt und gearbeitet, in Bayern, erzählte er, würden viele junge Leute aus Indien studieren.

Es folgt ein beschwingtes Beisammenstehen in der Burg. Die Gäste tauschen fleißig Visitenkarten aus, teils mit goldenen oder bunten Wappen bedruckt. Alltag für die Konsuln. Denn darin sind sie nun mal Profis, im Netzwerken und Brückenschlagen.

Konsulate im Landkreis

Ein Konsulat ist die Vertretung eines Staates, der eine Konsulin oder ein Konsul vorsteht. Im Unterschied zu einer Botschaft, die die Regierung eines Landes vertritt, nehmen Konsulate vor allem die Interessen der Bürger des Entsendestaates wahr. Im Süden des Landkreises haben zehn Honorarkonsulate ihren Sitz, allein vier davon sind in Pullach zuhause, nämlich die Vertretungen von Barbados, Pakistan, den Philippinen und Togo. In Schäftlarn ist das Konsulat von Luxemburg ansässig, Panama ist in Sauerlach vertreten. Grünwald beherbergt die Büros der Konsuln von Paraguay und Sierra Leone, außerdem das afghanische Generalkonsulat. Und in Unterhaching findet sich die Vertretung von Trinidad und Tobago. Weitere Honorarkonsulate im Landkreis: In Grasbrunn ist die Vertretung von Estland, in Gräfelfing die von Ghana, in Planegg die von Litauen.