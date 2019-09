2000 Euro! Zeitung kommt Pullacher extrem teuer

Schlappe 2000 Euro - so teuer ist einen Pullacher seine Zeitung gekommen. Die Auflösung des kuriosen Falls:

Pullach - Der 63-jährige Pullacher hatte am Samstag kurz vor sieben Uhr an der Kreuzeckstraße eine Zeitung kaufen wollen. Er stoppte seinen schwarzen BMW am Fahrbahnrand und ging zum Zeitungskasten.

Allerdings hatte er vergessen, die Handbremse seines Wagens anzuziehen, meldet die Polizei. Die Stelle dort ist abschüssig, der BMW rollte nach hinten. Genau gegen den schwarzen VW Golf einer 34-jährigen Münchnerin, die gerade vorbeifahren wollte. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2000 Euro. Zum Glück wurde niemand verletzt.