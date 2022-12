„Das ist Größenwahn“: Kritik an Plänen zu neuem Familien- und Seniorenzentrum in Pullach

Von: Andrea Kästle

Teilen

Keine Kita-Beiträge müssen Eltern für die Zeit bezahlen, in der die Einrichtungen Corona-bedingt geschlossen waren. dpa © Beispielfoto: Uwe Anspach

Auch die Gemeinde Pullach wünscht sich ein Familien- und Seniorenzentrum. Doch die Gemeinderäte finden die Pläne zu überdimensioniert.

Pullach – Auch die Gemeinde Pullach wünscht sich ein Familien- und Seniorenzentrum. Platz dafür – eigentlich der schwierigste Punkt in der dicht bebauten Kommune – hätte man sogar, und zwar in der Kreuzeckstraße 21 in Großhesselohe. Das Grundstück hat die Kommune vor kurzem gekauft. Das Häuschen, das darauf steht, würde man abreißen und ersetzen durch ein Anwesen, das dann nicht nur nötige Räume für Kleinkindbetreuung vorsehen und Angebote für Senioren ermöglichen würde. Sondern angedacht wird von der Verwaltung auch, in dem Gebäude bis zu sieben Wohnungen unterzubringen.

Bedenken, dass Projekt zu groß ist

Genau daran hat sich dann eine sehr lange Diskussion aufgehängt - denn Teilen des Gremiums war das Ganze einfach zu groß dimensioniert. Man müsste, würde aus dem Grundstück das Maximum rausgeholt, nämlich auch den Bebauungsplan ändern.

Cornelia Zechmeister von der WiP war die erste, die ihre Bedenken gegen das Vorhaben formulierte. „Mit ist der Komplex mit zwei Obergeschossen plus Dachgeschoss zu hoch“, meinte sie, die Gemeinde solle doch eigentlich Vorbild sein für mehr Bescheidenheit, für eine geringe Versiegelung des Bodens. Renate Grasse von den Grünen wiederum meinte, sie sei „über die Tiefgarage erschrocken“, die man soweit wie möglich reduzieren solle auf dem Planungspapier. Hingegen: „Mit den Wohnungen haben wir kein Problem.“ Und vielleicht fände in der neuen Einrichtung ja auch noch ein Repair-Café Platz.

Kontroverse Meinungen

Bei der Diskussion zeigte sich, dass der vorgelegte Entwurf der Verwaltung, der nur mal zeigen sollte, was „aus unserer Sicht hier möglich ist“, wie Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) sagte, die Gremiumsvertreter quer durch die Fraktionen leicht überforderte. Christine Eisenmann (CSU): „Sollten wir nicht erst ein Konzept ausarbeiten für das Familien- und Seniorenzentrum und uns dann mit dem Bauplan beschäftigen?“ Johannes Schuster von der WiP hätte gern aufgezeigt gehabt, was auf dem Areal möglich ist im Rahmen des bestehenden Bebauungsplans. Auch Angelika Metz, seine Fraktionskollegin, meinte: „Ich sehe es auch ein bisschen kritisch“. Man solle das Ganze kleiner projektieren, zusätzliche Wohnungen brauche es ihrer Meinung nach ohnehin nicht. „Das Projekt steht für den Pullacher Größenwahn, fangen wir doch einfach mal klein an“, schlug sie vor.

Diskussion um Standort

Diskutiert wurde noch über den Standort, den Sebastian Westenthanner (CSU) ungünstig fand, der Marianne Stöhr (Grüne), jedoch gefällt. Überhaupt, die Grünen befürworten die Angelegenheit in angedachter Größe. Fabian Müller-Klug sagte: „Die Versiegelung ist hoch, aber wir schaffen maximalen Raum.“

Beschlossen wurde, das Bauvorhaben weiterzuverfolgen – unter Berücksichtigung der Diskussionsinhalte. Dass bis zu sieben Wohnungen, zwischen 30 und 80 Quadratmeter groß, „vorstellbar wären“ – auf diese Formulierung konnte sich die Mehrheit im Gremium immerhin einigen.