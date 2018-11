Pullach: Lieber Seniorenwohnungen als ein Jugendzentrum

Dreieinhalb Jahre hat’s gedauert, aber jetzt steht der Ortsentwicklungsplan der Gemeinde Pullach. Bei seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat die letzten Handlungsempfehlungen abgesegnet – nicht freilich, ohne einige Punkte ausgiebig diskutiert und noch einmal abgeändert zu haben.

Pullach – Gegangen ist es um die künftige Verkehrsplanung vor allem in der sensiblen Ortsmitte und um die Reihenfolge, in der andere Bauvorhaben verwirklicht werden sollten. Es zeigte sich, dass die Mehrheit im Gremium den Ausbau der Schulstandorte ganz oben stehen haben will auf der To-Do-Liste und ein neues Jugendzentrum als nicht ganz so dringend empfindet. Auch wenn der jetzige Jugendtreff ja in einem der Gebäude, der Musikschule nämlich, untergebracht ist, die künftig ganz für die Schüler zur Verfügung stehen soll. Weshalb es sinnvoll gewesen wäre, erst mal den Platz zu räumen. Aber die Mehrheit der Beteiligen fand dann wie Reinhard Vennekold von der WiP, dass man, indem man die Schulen priorisiere, ein „wichtiges Signal“ an die Bevölkerung sende.

Am Kirchplatz war einigen Gemeindevertretern vom zuständigen Büro Terrabiota zuviel Fläche für Fußgänger und Radler eingeräumt worden. Vor allem Andreas Most von der CSU meinte, die Radlwege im Zentrum der Gemeinde müssten nicht ausgebaut werden. „Das wäre ein Riesenfehler.“ Viel eher gehe es darum, die Geschäftsinhaber dort zu stärken: Von den ohnehin nicht gerade üppig vorhandenen Parkplätze noch welche zu streichen, sei kontraproduktiv. Und: Eine Tiefgarage, ebenfalls angedacht, sei technisch am Isarhang bestimmt nicht machbar.

Von allen Seiten wurde dann gefordert, die bestehende Infrastruktur zwischen Heilig-Geist-Kirche und Bürgerhaus auf keinen Fall zu gefährden. „Am Ende haben wir hier sonst eine Fußgängerzone, aber keinen Einzelhandel mehr“, wurde immer wieder gemahnt. Zwar meinte Marianne Stöhr, Grüne, man würde eher beim Bummeln dazu angeregt, in ein Geschäft zu gehen – und nicht, wenn man mit dem Auto bis zu einem Laden vorfährt, den man schon kennt. Aber die andere Seite setzte sich durch. Martin Eibeler, FDP, wies die Kollegen noch darauf hin, dass man auch bedenken müsse, dass die Gemeinde ja eines Tages einen Teil der BND-Flächen übernehmen wird. Da komme dann von der Heilmannstraße her zusätzlicher Verkehr auf den Kirchplatz zu.

Derweil ermunterte Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund von den Grünen ihr Gremium, diese letzte Phase im dreieinhalb Jahre währenden Prozess für den Ortsentwicklungsplan nun auch noch gut abzuschließen. „Das schaffen wir jetzt auch noch.“ Planer Christian Ufer von Terrabiota verdeutlichte noch einmal, die „Handlungsempfehlungen“ seien keine verbindlichen Vorgaben für die Zukunft. Sondern sie schreiben eben „mögliche Maßnahmen“ fest, sie seien „eine Perlschnur, an der Sie sich entlanghangeln können“.

Der Planer zeigte sich zufrieden mit der Diskussion, die „intensiv und zielorientiert“ verlaufen sei – verzögert habe sich der Plan wegen der intensiven Beteiligung der Bevölkerung – „ein Zeichen guter Gesprächskultur“, findet Ufer. Er rät den Pullachern, künftig besonders die Entwicklung und Nahversorgung der Ortsmitte im Blick zu behalten.

Ansonsten wurden unter den vorrangigen Projekten noch Wohnungen für Senioren und der Erwerb des Warnberger Feldes festgeschrieben, auf dem weitere Sportstätten errichtet werden könnten. Das Jugendhaus wurde, wie erwähnt, vorerst als nachrangig eingestuft. Das Schwimmbad war schon in einer vorherigen Sitzung vom Gemeinderat überraschend komplett aus den Handlungsempfehlungen gestrichen worden. Was aber, wie Planer Ufer erläuterte, nichts heißen muss.

Weiter wurde entschieden, die Kreuzung Münchner- und Richard Wagner-Straße vorrangig umzubauen. Was insofern allen Schwimmbad-Anhängern kontraproduktiv erscheinen muss, weil ja gegenüber dieser Kreuzung die Kuhwiese liegt, wo der Neubau hinkommen soll. Entsprechend hätte Holger Ptacek, SPD, die Kreuzung gern hinten angestellt. Er wurde aber überstimmt. Most: „Die Überlegungen zum Schwimmbad dauern ohnehin noch ewig.“

ANDREA KÄSTLE