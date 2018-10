Pullachs Liste für die Zukunft

Seit Jahren schon feilt Pullach an seinem Ortsentwicklungsplan. Jetzt wurde, was in vielen Workshops erarbeitet worden ist, dem Gemeinderat vorgelegt. In Form einer Art To-do-Liste.

Pullach – Allerdings – nicht alle Projekte, von denen Bürger und Beteiligte befunden hatten, dass sie sinnvoll wären für die Gemeinde, wurden jetzt vom Gremium auch übernommen. Das Schwimmbad etwa wurde von der Agenda der Handlungsempfehlungen gestrichen.

Kontrovers debattiert wurden aber auch noch andere Projekte, die von vielen Bürgern auch gewünscht werden. Etwa ein neues Jugendhaus anstelle des jetzigen „Freiraums“, der im Souterrain unter der Musikschule untergebracht ist und aus allen Nähten platzt. Aber auch Wohnungen für Senioren sieht der Entwicklungsplan vor, die zwar alle Gemeinderäte wollen, aber nicht alle am selben Ort. Und ob die Kommune jemals zu dem Museum für Geschichte kommt, das ebenfalls von Teilen der Bevölkerung gewünscht wird, ist auch offen.

Am wenigsten einig war sich der Gemeinderat in Sachen Jugendhaus, das am Ende aber dann doch mit 14 zu fünf Stimmen abgesegnet worden ist. Laut jetzigem Stand im Ortsentwicklungsplan könnte es auf der Polizeiwiese gebaut werden, in direkter Nachbarschaft zur Skateranlage, was auch den Vorteil hätte, dass der Neubau die sonst dort fällige Lärmschutzwand ersetzen würde. So wurde es auch schon einmal im Gemeinderat beschlossen. Aber jetzt meinten Vertreter der WiP, man müsse den Platz hier in der Ortsmitte freihalten für die Fußballer – auch wenn die mit ihrem Gelände an der Gistlstraße an sich bestens bedient sind. Angelika Metz kündigte an: „Ich werde das ablehnen.“

Für den zentralen Standort sprachen sich derweil SPD und Grüne aus, Fabian Müller-Klug meinte: „Pullach ist eng, wir müssen irgendwann in dieser Enge handeln.“ Die Jugendlichen bräuchten nun einmal Räume, um sich treffen zu können. Renate Grasse, ebenfalls Grüne, ergänzte: „Ein Jugendzentrum löst Probleme. Wenn man keines hat, schafft man welche.“ Holger Ptacek, SPD, dazu: „Wir diskutieren manche Projekte seit zehn Jahren. In der Zeit hätten wir längst bauen können.“

Im Fall der Wohnungen für Senioren ging es darum, ob sie wirklich auf der Bahnhofswiese, also auf einer zu ertüchtigenden Tiefgarage beim Bahnhof errichtet werden sollen oder anstelle des Herzogshauses, das dieser Tage abgerissen wird. Das wollte Angelika Metz. Marianne Stöhr von den Grünen wiederum war es wichtiger, nicht nur für alte Leute zu bauen, sondern ein Mehrgenerationenwohnen auf die Beine zu stellen. Letztlich wurde das Vorhaben als Handlungsempfehlung verankert – im Zentrum. Vor allem Wilhelm Wülleitner von den Grünen, der Architekt ist, machte sich dafür stark, das Areal zwischen Bahnhof und Herzoghaus städtebaulich als Ganzes zu betrachten.

Schnellstmöglich umgesetzt werden sollen jetzt: der Ausbau der Schulstandorte, die Weiterentwicklung der Kinderbetreuung, die Sanierung und Erweiterung des Gymnasiums sowie die Umgestaltung des Bürgerhauses. Nicht ganz so dringend erscheinen dem Gremium neue Räumlichkeiten für die Volkshochschule und zusätzliche Sportstätten. Ganz nach hinten gerutscht in der Priorität sind das Geschichtsmuseum und wie das BND-Gelände in Zukunft kulturell genutzt werden kann.