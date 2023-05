Mann (60) fährt rückwärts in Linienbus

Von: Anna Liebelt

Der Unfall verursachte einen Schaden in Höhe von 20 000 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt. © Imago/ Fotostand/ Gelhot

Ein 60-jähriger Autofahrer kollidierte am Mittwoch, 3. Mai, in Pullach mit einem Linienbus. Der Unfallhergang erstaunte sogar die Beamten vor Ort.

Pullach - Zu einem kuriosen Unfall kam es am Mittwoch, 3. Mai, in Pullach. Gegen 17.15 Uhr hielt laut Polizei ein 60-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis mit seinem Pkw auf der Gartenstraße am Fahrbahnrand. Wie die Beamten mitteilten, parkte der Fahrer sein Auto dabei halb auf dem Gehweg und halb auf der Fahrbahn stehend. Aus bisher ungeklärten Gründen legte der 60-Jährige plötzlich den Rückwärtsgang ein. Dabei übersah er einen gerade vorbeifahrenden Linienbus. Daraufhin kollidierten die beiden Fahrzeuge.

20 000 Euro Schaden

Laut Polizei wurden bei dem Zusammenstoß weder der 41-jährige Linienbusfahrer noch der Unfallverursacher verletzt. Auch die Fahrgäste im Bus blieben laut den Beamten unverletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, entstand am Auto des 60-Jährigen ein Schaden von rund 5000 Euro. Der Bus erlitt einen Schaden in Höhe von 15 000 Euro.