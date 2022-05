Mehr Grün gegen die Tristesse: Gemeinderat greift Vorschlag für Friedhofs-Vorplatz auf

Von: Andrea Kästle

Offene Blickachsen, aber kaum Grün: Der Vorplatz des Pullacher Friedhofs soll ökologisch aufgewertet werden. © Andrea Kästle

Der Friedhofs-Vorplatz in Pullach soll grüner werden. Der Gemeinderat will der Tristesse ein Ende setzen und greift einen Vorschlag der Agenda 21 auf.

Pullach – Der Vorplatz des erst vor Kurzem komplett umgebauten Friedhofs in der Münchener Straße mag zwar architektonisch aus einem Guss sein. Eine grüne Oase ist er hingegen nicht. Jetzt hat der Gemeinderat beschlossen, dem Ganzen etwas mehr Charme zu verleihen und an der Stelle auch der Natur ein wenig Raum zu geben.

Angeregt hatte das Ganze die Agenda 21, die damit bei der Verwaltung wie auch im Gemeinderat offene Türen einrannte. Der Vorplatz, formulierten die Beteiligten, sei in einem „ziemlich tristen Zustand“, er sei „mit seiner dürftigen Baumbepflanzung, den Kiesflächen und der weitgehenden Versiegelung durch Betonplatten und Asphaltdecken alles andere als eine ökologisch wertvoll gestaltete Fläche“. Damit erfülle das Areal nicht die Anforderungen an unbebaute Grundstücke, wie sie die Kommune in einer neuen Satzung gerade festschreibt.

„Grau in Grau“ aufbrechen

Alle Fraktionen waren sich dann auch einig darüber, dass der Vorplatz mehr Grün dringend nötig hat. Caroline Voit von Pullach Plus sprach sich dafür aus, zusätzlich Bänke aus Holz aufzustellen, Cornelia Zechmeister von der WiP war ebenfalls für alle Maßnahmen, die das „Grau in Grau“ an der Stelle in Pullach aufbrechen.

Auf vorhandenen Holzwänden wilden Wein hochwachsen zu lassen, wie von Marianne Stöhr, Grüne, vorgeschlagen, ist jedoch nicht möglich. Die Maßnahmen sollen mit dem Architekten des neuen alten Friedhofs, Stefan Holzfurtner, abgesprochen werden.

