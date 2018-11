Wohnungsbrand: Nachbar rettet Senior

Seinem aufmerksamen Nachbarn hat es wohl ein 88-jähriger Senior aus Pullach zu verdanken, dass er einen Brand in seiner Wohnung am Grundelberg unbeschadet überstanden hat.

Pullach - Ein Holzbrett, das auf der angeschalteten Herdplatte des stark sehbehinderten Seniors lag, hatte sich am Samstagvormittag entzündet. Wie es dazu kommen konnte, ist laut Polizei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 88-Jährige bemerkte den Brandgeruch und den beißenden Rauch. Er setzte den Hausnotruf per Knopfdruck ab. Die Feuerwehr Pullach wurde alarmiert. Gleichzeitig löste der Rauchmelder in der Wohnung aus. Der 38-jährige Nachbar, der ein Stockwerk über dem Senior wohnt, hörte den Alarm. Er reagierte sofort, brachte den 88-Jährigen aus der Wohnung und warf auch die brennende Holzplatte ins Freie, berichtet Pullachs Feuerwehr-Kommandant und Einsatzleiter Harald Stoiber. Ohne das umsichtige Handeln seines Nachbarn wäre der ältere Herr wohl nicht so unbeschadet davon gekommen, ist sich Stoiber sicher. Der 88-Jährige blieb unverletzt, wie ein medizinischer Check bestätigte. Die Feuerwehr Pullach, die mit 25 Einsatzkräften vor Ort war, belüftete die Wohnung gründlich, bis der Rauch aus den Zimmern gebannt war. Es entstand nur geringer Sachschaden. Der 88-Jährige konnte nach dem Einsatz auch wieder in seine Wohnung zurückkehren.