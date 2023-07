Neuer Plan fürs Pullacher Jugendzentrum: Skater-Anlage wird verschoben

Von: Andrea Kästle

Auch künftig sollen Jugendliche in Pullach einen Platz zum Skaten bekommen. © MM/Archiv

Einen neuen Plan gibt es für das Jugendzentrum in Pullach: Die Skater-Anlage soll verschoben werden, allerdings auf Kosten einer Fußballwiese.

Pullach – Die neue Jugendfreizeitstätte – das ist einer dieser Dauerbrenner in Pullach, bei denen einfach nichts weiter geht. Auch in der jüngsten Sitzung wurde im Gemeinderat über das Vorhaben wieder mal kontrovers diskutiert. Dann meinte Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne), man müsse ja nicht immer einstimmige Beschlüsse fassen, ließ abstimmen und bekam eine 11:7--Mehrheit für die von der Verwaltung präsentierte, aktuelle Variante eines Neubaus.

Eigentlich war schon längst ein Neubau beschlossen worden

Seit Jahren geht es um das Projekt schon, 2021 war eigentlich ein Neubau beschlossen worden, direkt angegrenzt hätte an das Gebäude die ebenfalls in der Gemeinde umstrittene Skater-Bahn. Jetzt hat die Verwaltung das Ganze auf dem Papier noch einmal verschoben – einfach, weil Fachleute, auch das Landratsamt, geraten hatten, Abstand zu lassen zwischen Skater-Areal und dem Neubau. Es würde sonst im Gebäude zu laut.

Entsprechend würde nun, wie beschlossen, die Skater-Anlage nach Nordosten verschoben. Was ein wenig auf Kosten einer Freifläche geht, die momentan neben dem großen Fußballfeld, das bleibt, noch vorhanden ist und auf der auch Fußball gespielt wird. Es passt dann nur noch ein zusätzliches Kleinfeld aufs Areal.

Kritische Stimmen aus dem Gemeinderat

Genau darum drehte sich dann auch die Diskussion. Cornelia Zechmeister (WiP) meinte, der zusätzliche Platz zum Fußballspielen sei in der momentanen Ausdehnung „immens wichtig“, zudem wusste sie nicht, wie man die Skater, wenn sie weiter entfernt ihre Bahnen haben, „kontrollieren“ könne. Auch die Sommerstockbahn, die ebenfalls Richtung Wald verlegt werden soll, würde „an den Rand gedrängt, in die Ecke geschoben“. Sie sagte: „Ich kann der Variante nicht zustimmen.“ Christine Eisenmann (CSU) schloss sich ihr an: „Ich möchte Kindern die Wiese zum Kicken nicht verbauen.“ Es sei wichtig, dass die Jugend Platz habe.

Die Fraktionen der beiden fanden aber keine Mitstreiter. Michael Reich (FDP): Die neue Variante sei „rundum“ gelungen, Verena Hanny (Grüne): „Ich finde den Plan optimaler als die vorherige Lösung“, und: Man sei den Jugendlichen schon lange ein Freizeitheim schuldig.