„Keine Beziehung ist perfekt“: Pfarrer sprechen über Gott und die Liebe

Von: Andrea Kästle

Sprechen über Gott und die Liebe: Pfarrer Martin Zöbeley und Pfarrerin Antonia Janßen. © kästle

Über Gott, Beziehungen und Liebe dreht sich eine neue Predigtreihe, die unter anderem in der Pullacher Kirche zu erleben ist. Im Interview erklären Pfarrer Martin Zöbeley und Pfarrerin Antonia Janßen, was man aus der Bibel über die Liebe lernen kann.

Pullach – Die Jakobuskirche Pullach hat zusammen mit den Kirchengemeinden Fürstenried und Solln eine „Sommerpredigtreihe“ aufgelegt – über die Liebe. Begonnen hat das Ganze mit der Geschichte von Adam und Eva, diesen Sonntag geht es um David und Batseba. Anlass für ein Gespräch mit Pullachs Pfarrer Martin Zöbeley und Pfarrerin Antonia Janßen aus Fürstenried darüber, was man lernen kann aus der Bibel für eine erfüllte Beziehung.

Sie greifen in Ihrer Predigtreihe die Geschichte von sieben Paaren auf. Aber keins dieser Paare ist glücklich!

Martin Zöbeley: Darum geht es ja auch nicht. Die romantische Liebe, wie wir sie anstreben, ist keine Kategorie in der Bibel, die Lebensrealität war eine ganz andere, viel härter als heute. Antonia Janßen: Glück nach heutiger Vorstellung war nicht der Maßstab, wenn man den anlegt, wird man den Akteuren überhaupt nicht gerecht.

Aber worum geht es dann, wenn von Liebe oder von Beziehungen die Rede ist in der Bibel?

Zöbeley: Unter anderem werden in Zusammenhang mit der Liebe rechtliche Fragen verhandelt. Im Neuen Testament meint aber Liebe auch einfach mal die Vergebung von Sünden. Das ist der Plot der Geschichte zwischen Jesus und einer Sünderin.

Das Verhandeln von rechtlichen Fragen - ist das nicht eher langweilig?

Zöbeley: Überhaupt nicht. Das ist ja heute nicht anders. Künstliche Befruchtung, Adoption, gleichgeschlechtliche Liebe: muss alles einen rechtlichen Rahmen haben.

An Seitensprüngen mangelt es in der Bibel nicht. Sexualität ist eigentlich ein großes Thema!

Zöbeley: Ja, und es wurde von der Kirche gern wegkanonisiert. Es geht darum, wie Sexualität sozial verträglich gestaltet werden kann. Janßen: Viele Nebenbeziehungen werden aber auch aus praktischen Erwägungen eingegangen. Sarah trägt Abraham sogar auf, sich mit der Sklavin, Hagar, zusammen zu tun, weil sie selbst nicht schwanger wurde.

Gibt es überhaupt irgendein Paar in der Bibel, das Höhen und Tiefen durchläuft – und am Ende noch zusammen ist?

Janßen: Ich würde sagen, Abraham und Sarah sind so ein Paar. Die haben so viel miteinander durchgemacht, am Ende bekommen sie Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Zöbeley: Ja, der Nachkomme, der steht in der Bibel für die segensreiche Liebe.

Ihre Predigtreihe hat mit Adam und Eva begonnen, wie war deren Beziehung?

Janßen: Nicht das, was wir als erwachsen oder solidarisch betrachten würden. Die sind ja erstmal damit beschäftigt, als rauskommt, dass sie von der verbotenen Frucht gegessen haben, die Schuld weit von sich zu weisen! Adam schiebt sie Eva in die Schuhe, Eva beschuldigt die Schlange.

Aber trotzdem, haben Sie, Frau Janßen, in Ihrer Predigt gesagt, geht es um Liebe in der Geschichte.

Janßen: Ja, und zwar um die Liebe von Gott zu seinen Menschen, und das ist eine Liebe auf den ersten Blick!

Ist das nicht ein schwacher Trost? Gott kann ich ja nicht anfassen.

Janßen: Gottes Liebe bekommen wir einfach alle geschenkt – gratis, ohne jede Vorleistung. Wenn ich das glauben kann, dann habe ich ein Fundament, das mich durchs Leben trägt.

Die einzige Frau in der Bibel, von der es heißt, sie liebe ihren Mann, ist Michal, die Frau von David. Der dankt ihr das aber nicht.

Janßen: Keine der vielen Liebesgeschichten in der Liebe ist perfekt. Das ist unheimlich tröstlich, weil ich beim Lesen feststelle: Ich bin nicht allein mit meinem unperfekten Leben und Lieben.

Herr Zöbeley, Sie predigen über Samson und Delila – auch das keine unkomplizierte Konstellation.

Zöbeley: Samson hat drei Frauen, und jedes Mal gerät er an die Falsche. Die eine kommt aus dem Volk der Feinde, die zweite ist deren Hure, dann verliebt er sich in Delila, die ja eine Spionin ist, sie will das Geheimnis seiner Kraft erkunden – dafür wurde ihr viel Geld geboten. Trotzdem geht es auch hier um Liebe.

Was kann man aus der Bibel in Bezug auf die Liebe lernen?

Janßen: Um eine gelingende Beziehung zu führen, musst du auf jeden Fall mit dir selbst zufrieden sein. Zöbeley: Zu lieben hat damit zu tun, Menschen zu erkennen. Zu geben, nichts zu erwarten.

Weitere Themen der Predigtreihe

Die Predigtreihe geht Sonntag, 6. August, weiter mit Betrachtungen zur „verbotenen Liebe“ anhand von David und Batseba (10 Uhr, Andreaskirche Fürstenried, 19 Uhr Pullach), weitere Themen: Samson & Delia (13.8., 10 Uhr, Pullach), Jakob, Rahel & Lea (20.8., 10 Uhr Andreaskirche), Abraham, Sarah & Hagar (10 Uhr, Andreaskirche, 19 Uhr, Apostelkirche, Solln), Martha & Maria (10 Uhr Andreaskirche, 19 Uhr Pullach) und Ruth & Naomi (10.9., 19 Uhr, Andreaskirche)