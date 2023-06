Razzia wegen Kinderpornografie in Pullach - über 100 Beamte im Einsatz

Von: Anna Liebelt

Beamte eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei waren bei dem Einsatz laut einem Zeugen ebenfalls vor Ort. © Symbolfoto/Marius Becker/dpa

Mit Spezialeinheiten und Datenträgerspürhunden durchsuchte die Polizei am Dienstagmorgen, 27. Juni, ein Gebäude in Pullach. Hintergrund der Razzia war der Verdacht auf kinderpornografisches Material.

Pullach - Ein lauter Knall erschütterte am Dienstag, 27. Juni, gegen 6 Uhr morgens das sonst so beschauliche Pullach. Grund der Detonation soll laut einem Zeugen ein Polizeieinsatz mit Einheiten des Spezialeinsatzkommandos (SEK), des Unterstützungskommandos (USK) sowie des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) gewesen sein.

Razzia in Pullach: Polizei durchsucht Gebäude nach Kinderpornografie

Wie das Polizeipräsidium München auf Nachfrage des Münchner Merkur nun bestätigt, handelte es sich bei dem Einsatz um eine Razzia gegen Kinderpornografie in mehreren Gebäuden in München. Die Durchsuchung des Gebäudes in Pullach steht dabei im Zusammenhang mit schon länger laufenden Ermittlungen des Kommissariats 17 der Münchner Kriminalpolizei, das für sexualisierte Gewalt gegen Kinder zuständig ist. Über 100 Beamte waren laut Polizeipräsidium im Einsatz, unter anderem mehrere Spezialeinheiten und Datenträgerspürhunde.

Um welches Gebäude es sich handelt und ob die Detonation in Zusammenhang mit der Razzia steht, ist derzeit noch nicht bekannt. Aufgrund noch andauernder Ermittlungen konnte die Polizei keine Auskunft geben.