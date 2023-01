Sie ist ab heute Pullachs neue Ehrenbürgerin

Von: Andrea Kästle

„Seit der Hospizarbeit lebe ich ein bisschen bewusster“: Sabine Würthner, Ehrenbürgerin von Pullach. © kästle

Pullachs ehemalige Bürgermeisterin Sabine Würthner (81) wird heute zur Ehrenbürgerin der Gemeinde ernannt.

Pullach – Sabine Würthner (81) sagt, sich einzumischen, ihre Umgebung mitzugestalten, das sei schon etwas, was sie als selbstverständlich betrachtet. Sechs Jahre war sie Bürgermeisterin von Pullach für die FDP, sie saß lang im Kreistag und im Bezirkstag, außerdem hat sie 2002 den Hospizverein Isartal mitgegründet. Schon vor eineinhalb Jahren hat der Pullacher Gemeinderat beschlossen, sie zur Ehrenbürgerin zu machen, am heutigen Samstag wird das erst in aller Form vollzogen – wegen Corona war die Feierstunde immer wieder verschoben worden.

Sieben Jahre in Schweden gelebt

„Ich konnte das erst gar nicht glauben“, berichtet Würthner im Gespräch mit dem Münchner Merkur von dem Moment, in dem sie von der Auszeichnung erfuhr. „Denn ich bin ja Preußin, außerdem evangelisch und nicht in der CSU.“ Sie lächelt ein wenig, als sie das sagt – die 81-Jährige ist keine, der man ihre Emotionen über die Maßen anmerkt.

Geboren und aufgewachsen ist sie in Bielefeld, nach München kam sie, um hier zu studieren. Volkswirtschaft. Aber ehe sie mit ihrem Mann ins Isartal siedelte, zogen die beiden erstmal für sieben Jahre nach Schweden. Ihr Mann, der 2014 gestorben ist, war Kaufmann bei Siemens. Vier Kinder haben die beiden bekommen, die drei Älteren sind in Stockholm geboren.

1975, nach der Rückkehr aus Schweden, zogen die Würthners wieder nach München. In Solln wohnte die Schwester von Sabine Würthner, die auch drei Kinder hatte, auch die Mutter war hier. Das Haus in Pullach fanden sie schnell.

Sie setzt sich in derMännerdomäne durch

Eingewöhnt habe sie sich in der Gemeinde ohne Probleme, „ich habe mich durch sämtliche Elternbeiräte hier durchgesessen“. Sie und ihr Mann gingen dann in die FDP, wo man der Ansicht war, Sabine Würthner könne doch ruhig kandidieren für den Gemeinderat, Tenor: „Sie sind Hausfrau, Sie haben doch Zeit.“ Und prompt wurde sie reingewählt ins Gremium, 1978 war das. Wolfgang Grosdidier war ihr Fraktionskollege und meinte gleich, er würde auch den Fraktionssprecher machen. Da sträubte sich was in ihr, sie hatte viel mehr Stimmen bekommen als er. Das sagte sie ihm dann auch – und nahm das Amt für sich in Anspruch.

Man darf ruhig davon ausgehen, dass sie sich in der damals noch eher männerdominierten Lokalpolitik durchaus gut zurechtfand. Mit Josef Seidl, Ende der 70er CSU-Bürgermeister, habe sie gleich zu Anfang einen Konflikt gehabt, sie schrieb ihm genervt einen Brief. Und dann war sie die Einzige aus dem Gemeinderat, von der er gewollt hatte, dass sie bei seiner Beerdigung spricht.

Das Amt näher andie Leute gerückt

In ihrer zweiten Wahlzeit war sie dann schon Zweite Bürgermeisterin, und wieder sechs Jahre später, 1990, wurde sie auf den Chefsessel im Rathaus gewählt. Mit einer hauchdünnen Mehrheit von drei Stimmen hatte sie es vor Josef Nadler von der SPD in die Stichwahl geschafft. Und darin den CSU-Mann Walter Mayer besiegt.

Mit ihr, glaubt sie, ist das Bürgermeisteramt näher an die Leute gerückt. Sie führte eine Bürgersprechstunde ein, für die man sich nicht anmelden musste. Manchmal fragten Pullacher sie, ob sie ihre Amtskette anfassen dürften. Teilten ihr mit, wie sie ihr Dirndl fanden. Ansonsten wurden unter ihr der Bauhof errichtet, die Polizeiwache in der Margarethenstraße in einen Kindergarten umgerüstet, altengerechte Wohnungen gebaut. Sie versuchte, den Verkehr in den Griff zu bekommen. Dass die Situation vor der Post nicht entschärft wurde, ärgert sie noch heute.

Hospizvereinmitgegründet

2002 war sie treibende Kraft dafür, dass im Isartal ein Hospiz-Verein gegründet wurde. 18 Jahre war sie dessen Vorsitzende, weitere zwei Jahre im Vorstand, „letztes Jahr hab ich aufgehört“. Auch sie machte die Ausbildung, auch sie hat Sterbende begleitet, sie sagt: „Ich denke, man muss keine Angst haben vor dem Sterben.“ Und: „Man lebt ja in den Kindern und in Menschen, die einem nahe standen, auch weiter in einer Form.“ Ein wenig bewusster würde sie schon leben, seit sie sich für Sterbende engagierte.

Sabine Würthner, die acht Enkel hat zwischen drei und 22 Jahren, lebt noch immer gern in Pullach. Lustigerweise sagt sie: „Man muss nicht denken, dass mich alle kennen“, dann fügt sie an: „Aber viele kennen mich.“ Fürs Gemeindeblatt sucht sie jede Woche einen Aphorismus heraus, den sie gut findet. Ein Spruch, der ihr im Gedächtnis geblieben ist, heißt: „Wer an der Welt keine Freude hat, an dem hat die Welt auch keine Freude.“