Drei Tage ohne Internet und Telefon: Anwohner müssen auf Brücke, um Hilfe zu rufen

Drei Tage musste eine Siedlung ohne Internet und Telefon auskommen. Der Ausfall nahm kuriose Auswüchse an: Die Anwohner mussten auf eine Brücke, um die Service-Hotline zu erreichen.

Pullach – Die Bewohner der Adolf-Wenz-Siedlung in Großhesselohe leben ohnehin relativ abgeschieden. Unterhalb der Großhesseloher Brücke, direkt am Isar-Kanal. Was sehr beschaulich ist. Aber auch einsam sein kann. Und jetzt drei Tage lang noch einsamer wurde – weil es bei rund 20 Leuten zu einem Totalausfall von Internet, Telefon und Fernsehen gekommen ist.

Betroffen waren pünktlich zu Beginn des letzten Wochenendes ausschließlich Vodafone-Kunden. Eine von ihnen ist Ursula Müller-Hoffmann, sie sagt: „Versuchen Sie mal, Bankgeschäfte zu machen, wenn Sie keinen Zugang mehr ins Netz haben.“ Nach drei Tagen der Nicht-Kommunikation war sie irgendwann ziemlich genervt. „24 Stunden kann man noch gut tolerieren – aber 60, das ist zu lang.“

Worin der Schaden bestand, haben die Betroffenen nicht erfahren

Das Ganze wurde vor allem deshalb problematisch, weil in der kleinen, von Adolf Wenz begründeten Siedlung die Handy-Verbindung prinzipiell schlecht ist. Gespräche würden oft abbrechen, berichtet Müller-Hoffmann, weshalb sie und die anderen Betroffenen abwechselnd hochgingen zur Großhesseloher Brücke – um von dort aus die Vodafone-Störungsstelle zu erreichen. Wirklich nach Moderne klingt das nicht.

Am Ende ist dann aber alles gut ausgegangen. Am Montag Nachmittag fand sich in dem idyllischen Teil der Gemeinde Pullach ein Vodafone-Techniker ein. Und genoss nicht nur die Stille und die Aussicht, sondern reparierte auch den Schaden. Worin der eigentlich bestanden hat: Das haben Ursula Müller-Hoffmann und ihre Nachbarn jedoch nicht erfahren.