So soll Pullachs neues Schwimmbad aussehen

Von: Andrea Kästle

Das Freizeitbad in Pullach, das bald neu gebaut wird. Bis 2024 kann man hier noch schwimmen gehen, derweil wird der Neubau fertig geplant. © andrea kästle

Ein Becken mit sechs Bahnen, Spaßbecken, Rutsche, Sauna und Wellnessbereich: Im Pullacher Gemeinderat wurde jetzt der Entwurf für das neue Schwimmbad vorgestellt.

Pullach – Dass die Gemeinde Pullach ihr Freizeitbad neu bauen will, steht schon seit Jahren fest. Dass überhaupt was passieren muss in Sachen Schwimmbad, ist schon seit mehreren Wahlzeiten eine Tatsache, die der Gemeinderat mehr oder weniger erschrocken umkreist. Jetzt wurden im Gremium die Umfänge der Baumaßnahme festgelegt, auf Grund Machbarkeitsstudie.

Tiefgarage

Dabei fußt die Studie auf einem Raumprogramm, das die Schwimmbadgruppe, die sich aus dem Gemeinderat heraus gegründet hat, bei einigen Treffen festzurren konnte. Demzufolge bekommen die Pullacher nun mit dem L-förmigen Neubau am alten Standort ein Ensemble, das näher an die Hans-Keis-Straße heranrückt, die Parkplätze werden in eine Tiefgarage verlegt.

Sauna im ersten Stock

Die Schwimmbecken liegen dann parallel zur Wurzelseppstraße, die Sauna wird auf den ersten Stock im Gebäuderiegel an der Hans-Keis-Straße gepackt. Eine Rutsche, die diskutiert wurde, ist vorgesehen. Ein Gastro-Bereich ist im Süden dieses Riegels mit der Bestimmung „Freizeit“ geplant. In dem Entwurf, meinte Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne), sei „alles niedergelegt“, was an Wünschen aus der Schwimmbadgruppe an die Planer herangetragen worden sei.

Bahnen und Spaßbecken

Geplant ist ein 25-Meter-Becken mit sechs Bahnen und zwei Sprungbrettern, ein Lehrschwimmbecken mit Hubboden, ein Spaßbecken mit Rutsche, mit Massagedüsen und Sprudelliegen, außerdem ein Kleinkindbecken. Auch draußen wird es eine Art Spaßbecken geben, zusätzlich ist auch hier ein Planschbereich geplant. Saunafans finden gemäß dem Konzept künftig vor: eine finnische Sauna, eine Blocksauna, eine Sauna außen, außerdem die dazugehörigen Abkühlmöglichkeiten. Zu prüfen,so steht es im Konzept, seien Räume für ein Fitnessstudio sowie ein Wellnessbereich.

Unklarheiten

Nur die Größe der Gastro ist noch in der Schwebe. Andreas Most, Pullach Plus, meinte, es sei ebenfalls noch unsicher, wie die Baustelle überhaupt organisiert werden könne, Sorgen macht er sich um die gastronomische Versorgung der Besucher. Es sei die Frage, ob man mit einem Lokal hier genug verdienen könne, so der Tenor seiner Ausführungen.

Cornelia Zechmeister, WiP, wiederum, die wie Andreas Most der Arbeitsgruppe angehört hatte, wünschte sich, dass nun „zeitnah umgesetzt“ wird, was auf dem Papier steht. „Damit wir das Thema bald abhaken können“, sagte sie. Jetzt soll alles für den Architektenwettbewerb vorbereitet werden.