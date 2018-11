Streit um das „batzige Rinnsal“ in der Pullacher Ortsmitte

Vor Jahren hat die Gemeinde Pullach die Ortsmitte neu gestaltet und auch einen Brunnen angeschafft, der am Platz vor der Eisdiele steht. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat fast eine Stunde diskutiert, ob dieser Brunnen „ersatzlos entfernt“ werden soll.

Pullach – Vor Jahren hat die Gemeinde Pullach die Ortsmitte neu gestaltet und bei der Gelegenheit auch einen Brunnen angeschafft, der am Platz vor der Eisdiele steht. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat fast eine Stunde darüber diskutiert, ob dieser Brunnen „ersatzlos entfernt“ werden soll.

Einen entsprechenden Antrag hatte die CSU gestellt, im Bestreben, der guten Stube zwischen Heilig-Geist-Kirche und Bürgerhaus ein „Facelifting“ zu verpassen, wie Vertreterin Caroline Voit meinte. Mit weiteren „Kleinmaßnahmen“ wie Blumenkästen und neuen Bänken sei vor allem die Fläche vor der Eisdiele, stark frequentiert zu allen Zeiten, attraktiver zu gestalten. Sie wisse schon, meinte Voit, als sie zum Thema Brunnen überleitete, dass der Vorschlag, das Ensemble zu entfernen, gewagt sei. Am Ende wurde er mit acht zu elf Stimmen abgelehnt.

Allerdings legte Fraktionskollege Andreas Most im Lauf der Diskussion noch ziemlich nach. Der Kirchplatz meinte er, sei ein „verdammt hohes Gut“, andere Gemeinden hätten keine Ortsmitte und würden Pullach darum beneiden. Man müsse auch über Kleinigkeiten dort reden. Der Brunnen sei mitnichten, wie die Verwaltung geschrieben hatte, „ortsprägend“, kein Mensch wisse, dass das Wasserspiel eigentlich den Verlauf der Isar darstellen soll. Das Ganze sei eine „absolute Fehlkonstruktion, ein Müllhaufen, ein dreckiges, batziges Rinnsal“. Bei Festen stehe der Brunnen „nur im Weg“.

„Gut nur als Christbaumständer“

Zwischendurch sah es im Sitzungssaal unter den großen weißen Kugellampen fast so aus, als würde das Gremium wirklich in einem Handstreich den Brunnen abschaffen wollen. Denn auch Cornelia Zechmeister, WiP, sagte: „Dieser Brunnen“, der 1997 in einem komplizierten Auswahlverfahren für immerhin 88 000 Mark angeschafft worden ist, „ist kein Brunnen. Es würde den Kirchplatz beleben, wenn er weg wäre“. Gut sei die Installation vor allem als Christbaumständer. Auch Alex Betz, FDP, bezeichnete die Initiative der CSU als „Schritt in die richtige Richtung“.

Aber letztlich stimmte das Gremium nur einem Teil der angeregten „Kleinmaßnahmen“ zu. Rund um die sensible Winterlinde soll etwa eine schöne Bepflanzung vorgenommen werden. Und die Verwaltung wurde beauftragt zu eruieren, was es kosten würde, die Rundbänke aus Metall durch Sitzgelegenheiten aus Holz zu ersetzen. Die meisten Räte fanden am Ende eben doch die Vorstellung befremdlich, einen Brunnen, wie andere Gemeinden ihn sich wünschen, einfach wegzuwerfen. Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund, Grüne, sagte: „Ich habe kein Verständnis dafür, den wegzunehmen.“ Ihre Fraktionskollegin Marianne Stöhr fand, Wasser auf dem Platz sei ein „schönes Element“. Auch Holger Ptacek, SPD, konnte nicht erkennen, warum der Brunnen eine „Fehlkonstruktion“ sein soll.

Beschlossen wurde jedoch, dem meist recht dürftig sprudelnden Brunnen mehr Wasser zuzuführen. Nicht durchgegangen ist weiterhin der Vorschlag der CSU, Blumenkästen rund um den Platz aufzustellen – die müssten für den Wochenmarkt jeweils weggeräumt werden, was zuviel Aufwand ist. Und dass man für die Geschäfte am Kirchplatz Blumenkästen anschafft und bepflanzt: Auch das lässt sich nicht durchziehen. Tausendfreund: „Das wollen dann alle anderen Pullacher auch.“ ak