Trachtler-Gründungsmitglied feiert 90. Geburtstag

Von: Andrea Kästle

Teilen

Oma Lore an ihrem Geburtstag, mit Vereinsfoto und Torte. © Privat

Eins der Gründungsmitglieder der Hochleitner-Trachtlern aus Pullach, Lore Tschaffon, hatte einen runden Geburtstag. Sie wurde 90. Begangen wurde das freudige Ereignis bei Freunden aus dem Verein.

Pullach – Das Ganze: war eine Überraschungsparty, organisiert von Vorstand Andreas Tschermak, der auch gleich den Kollegen vom Gauausschuss eingeladen hatte, Wolfgang Gensberg. Lore Tschaffon, aufgewachsen in Murnau, ist quasi im Dirndl auf die Welt gekommen. „Sie war ein Trachtlerkind“, sagt Tschermak, als junge Frau wurde sie schon Schützenliesl beim Ersten oberbayrischen Schützenfest.

1953 ging sie als Mitglied zu den Falkenstoanan – wo sie dann ihren späteren Mann Albert kennenlernte. Auch er eben ein Trachtler aus Überzeugung. Die beiden, deren Sohn tragischerweise nicht mehr lebt, widmeten ihr Leben, beziehungsweise das, was nach Abzug des Berufs davon noch blieb, der Pflege des hiesigen Brauchtums. Albert Tschaffon, der auch schon gestorben ist, fungierte von 1957 bis 1982 als Vorstand der Falkenstoana, außerdem gehörte er von 1965 bis 1994 der Vorstandschaft des Isargaus an. Er war Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande.

Lore Tschaffon beim Gaufest des Isargaus diesen Mai, da trug sie selbstverständlich ihren Schalk - obwohl es einem im Hochzeitsgwand, der der Schalk ja ist, recht warm werden kann. © Privat

Und natürlich waren er und Lore dann dabei, als auch in Pullach, wo sie inzwischen wohnten, ein Trachtenverein aus der Taufe gehoben wurde. 1986 war das. „Wir haben vom Wissen der beiden nur profitiert“, sagt Tschermak. „Noch heute greifen wir immer wieder auf den großen Erfahrungsschatz von Oma Lore“, wie Frau Tschaffon im Verein nur heißt, „zurück.“ Die wiederum betont gern bei verschiedener Gelegenheiten: „Wia de Pullacha des erste Mal in der Festtracht ausgruckt san, war a Höhepunkt in meim Leben.“

Längst ist sie Ehrenmitglied im Verein ebenso wie im Isargau. Ihre Plätzchen und Kuchen sind weit über Pullach hinaus Legende. Und: „Ich kenne wenig Menschen, die so herzensgut sind wie die Lore“, sagt Andreas Tschermak. Wer sie spontan besuchen will, hat aber oft kein Glück, Tschermak: „Sie ist immer auf der Roas.“ Beim Vereinsabend jeden zweiten Freitag im Sportheim an der Gistlstraße ist sie jedoch verlässlich anzutreffen, und ebenso kann man drauf zählen, dass sie sich an diesen Abenden mit ihrem Vorstand zu vorgerücktere Stunde einen Schnaps genehmigt.

Weitere Nachrichten aus Pullach und dem Landkreis München finden Sie hier.