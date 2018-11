Übersetzerpreis für Pullacher Antike-Expertin Marion Giebel

Die Altphilologin Marion Giebel erhält den Alternativen Übersetzerpreis in der Bücherei Pullach – und spricht über Plutarch und ihr Leben.

Pullach– Das Sapere aude (wage zu wissen) von Horaz passt als kürzeste Beschreibung antiken Denkens. Der Verstand als Wegweiser allen Handelns ist nicht nur den Lieblingsautoren von Marion Giebel (79) zu eigen. Es ist auch ihre eigene Überzeugung. Als freie Autorin und Übersetzerin hat die Pullacherin Dutzende Werke antiker Schriftsteller veröffentlicht. Nun bekam sie von Dirk Ippen, Verleger des Münchner Merkur, in der Charlotte-Dessecker-Bücherei in Pullach den Alternativen Übersetzerpreis überreicht (siehe auch Ressort „Menschen“ im überregionalen Teil, Seite 19). Er ist mit 3000 Euro dotiert.

Alle verfügbaren Stühle mussten herangeschafft werden. Die Pullacher wissen sehr genau, was sie an der Autorin haben, die eine Rowohlt-Monographie nach der anderen schrieb (Cicero ist bereits in der 18. Auflage erschienen) und das Latein vom Olymp der Universitäten herabholte zu den ganz normalen Menschen, die nichts von Satzwürmern, Textkritik und elitärem Gebaren wissen wollen. Die Anwendung auf das Praktische ist der Maßstab, an dem sich alles messen lassen muss. Ein wichtiger Grundsatz gerade in der Philosophie.

Das lässt sich auch aus Plutarchs Schriften herauslesen, die besonders zitierfähig sind. Aus der Alexander-Biographie zum Beispiel die Episode des gordischen Knotens, den niemand lösen kann. Alexander durchschlägt ihn. Oder Caesars Überschreiten des Rubikon, was heute allgemein als das Übertreten der roten Linie in den Sprachgebrauch eingegangen ist.

Mit ihrem Festvortrag über Plutarch und ihre Übersetzung von Auszügen seiner Schriften unter dem Titel „Glücklichsein“ (wir berichteten) hatte die Autorin das Publikum auf der Stelle für sich eingenommen. Und die Pullacher erfuhren im Kamingespräch mit der ehemaligen Merkur-Redakteurin Sophia Schreib exklusive Details aus Giebels Leben. Denn schließlich sollten die Festgäste nicht nur das Werk, sondern auch den Menschen dahinter kennenlernen.

Zum Beispiel erklärte die 79-Jährige, warum sie einige Zeit lang Goethe für ihren Onkel hielt. Als sie mit ihrer Mutter nach dem Zweiten Weltkrieg durch Frankfurt am Main lief, das in Trümmern lag, da fing die Mutter plötzlich schrecklich zu weinen an. Als die Tochter fragte, wessen Haus das sei, lautete die Antwort: „Das von Goethe.“ Schlussfolgerung: Wenn man so viel weint, dann muss der Goethe ein Onkel sein.

Marion Giebels Vater wiederum teilte mit seiner Tochter die Liebe zur Antike und hatte ihr unter Schwierigkeiten kurz nach dem Krieg die Sagen des klassischen Altertums geschenkt. Eine Reise bleibt unvergesslich, als er sie vor 62 Jahren mitnahm nach Griechenland, auch nach Delphi mit den Resten des berühmten Apollo-Tempels. Sie legte die Hand fest an eine Säule und rief mit dem Brustton der Überzeugung: „Die Antike gehört mir!“

Kein Wunder, dass die Altphilologin noch viel vor hat. Jüngstes Projekt ist die Veröffentlichung einer Rede des jungen Iulian (später Apostata) zu Ehren von Kaiserin Eusebia. Diese hatte ihn vor dem Schafott bewahrt. Bislang hat Marion Giebel noch keinen Verlag gefunden, der das schriftstellerische Kleinod herausgeben will. Daher wird sie es im Selbstverlag mit der wissenschaftlichen Buchgesellschaft versuchen. Das Lektorat wie der Inhalt dürften exzellent sein.